Alexis Maravilla aportará su experiencia en Jocoro FC

El defensor usuluteco Alexis Vladimir Maravilla firmará contrato por un año con los fogoneros de Jocoro FC para la temporada 2020-2021 luego de desvincularse de las filas de El Vencedor de Santa Elena con quien el defensor nacido hace 30 años en Usulután ayudó en su ascenso a la liga mayor hace ya un año.

"Llego a Jocoro confiado de mi labor, será mi tercer equipo luego de estar con Luis Ángel Firpo donde jugué en tres etapas, en el 2008 al 2010 y luego en la temporada 2013-2014 cuando descendimos a segunda división, un trago amargo que aún lo siento y por último con El Vencedor del 2017 en segunda hasta el ascenso en el 2019 y jugar con ellos la temporada 2019-2020 en primera división", resumió el zaguero diestro quien suma tres temporadas jugando en liga mayor en distintas etapas de su carrera deportiva desde el 2008.

Maravilla Araujo explicó a Deportes LPG cómo se le abrió la puerta para recalar en el plantel del migueleño Carlos Romero para la nueva temporada.

"La oportunidad se me abrió luego de cerrar ciclo con El Vencedor, primero no niego que hubo pláticas para llegar al Atlético Marte junto a otros compañeros pero como no hubo pláticas concretas fue que a través del licenciado Marlon Claros (ex presidente de El Vencedor) le brindó al presidente de Jocoro mi número y fue así que me contactó", indicó el defensor nacional quien admite que llegar al equipo donde el técnico Carlos Romero es su timonel tiene ventaja ya que sabe cómo trabaja dentro y fuera de los campos de juego.

"Ya había trabajado con el profesor Romero antes en Aspirante de Jucuapa en segunda división en el 2012 y eso abonó para que él diera el aval de mi contratación", indicó el jugador oriental.

"Sabemos que será una temporada atípica la que se viene, bastante fuerte ya que la liga comenzará tarde y eso implica jugar muchos partidos en poco tiempo pero preparándose bien se dará la pelea en el torneo", detalló Maravilla al explicar de qué manera deberá afrontar el plantel morazánico la nueva temporada que se vislumbra podría iniciar hasta el mes de septiembre.

ENCHUFADO

Alexis Vladimir reconoció que el trabajo físico a través de las aplicaciones en internet ha iniciado de buena manera donde cada uno de los jugadores del plantel fogonero está trabajando en casa los ejercicios que han sido instruidos por el propio Romero.

"Ya hablamos con el profesor (Carlos) Romero sobre ese tema, él nos está diciendo al plantel los ejercicios que debemos hacer en casa para llegar con un buen ritmo físico, eso es importante recibir directamente de él las instrucciones para llegar con un volumen físico alto y no comenzar la liga de cero", explicó.

Acerca de su experiencia en El Vencedor en primera división luego de jugar por cuatro años en segunda división fue enorme tras descender con Luis Ángel Firpo a segunda división en la temporada 2013-2014 y jugar después con el equipo pampero en tercera división por un torneo corto.

"Mi experiencia en El Vencedor fue bonita, el salir campeón de segunda en el 2018 y ascender fue algo emocionante, creo que hicimos un buen torneo, el profesor (Geovanie) Trigueros hizo un grupo humilde y trabajador y eso hizo que el plantel llegara a ser campeón y alcanzar el ascenso a primera hace un año, el equipo siempre ha sido aguerrido, tiene casi 100 años de existencia y haber sido parte de esa historia del equipo ha sido reconfortante. Ojalá que ahora que participará de nuevo en segunda siga recibiendo el apoyo de la población de Santa Elena, una afición noble y que brinda calor al plantel", subrayó el defensor diestro.

Sobre su futuro en Jocoro FC, Alexis Maravilla confirmó que "esperamos ahora aportar al plantel, mi llegada ha sido para eso, el equipo lastimosamente pasó por un mal momento la temporada anterior, los resultados no llegaron y el hecho de jugar fuera de casa como local afectó mucho en el torneo y ahora con mi incorporación y de otros compañeros que llegamos vamos a intentar aportar mucho y borrar esa mala experiencia del campeonato anterior", destacó

Sobre su recorrido en el fútbol profesional del país, Alexis Maravilla dijo que "me inicié en Firpo como lateral derecho, juego en varias posiciones en la defensa ya que juego también de zaguero central y terminé jugando con el profesor Ancheta en El Vencedor de lateral izquierdo pese a que soy diestro, no me cuesta adaptarme al puesto que me designen, trato la manera de hacer bien las cosas y por eso estoy satisfecho de mi labor en primera división", explicó.

"Comencé mi carrera en el fútbol profesional a los 17 año en Firpo en el 2007 como reservista, luego jugué en segunda con el Liberal IR de San Rafael Oriente (2010-2011), en el Municipal Santa María (2011-2012), después con Aspirante (2012-2013) y llegar después a Firpo en el 2013-2014 hasta que descendimos para llegar a Firpo en tercera división en el Apertura 2014" detalló.

"Llegamos después al Topiltzín de Jiquilisco desde el Clausura 2015 al Clausura 2017 para recalar en el Apertura 2017 en El Vencedor en segunda hasta su ascenso en el 2019 y jugar con ellos un año en primera división", acotó Maravilla.