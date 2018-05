Alexánder Larín terminó contrato con Alianza y su futuro depende del Tigres de México

El capitalino Alexander Larín confirmó que finalizó contrato con Alianza y que aún desconoce si seguirá ligado a las filas del bicampeón nacional, ya que depende enteramente de la decisión del mexicano Tigres, dueño de sus papeles deportivos.

“Aún no sé mi futuro. Finalicé esta tarde (ayer) mi contrato con Alianza y deseo seguir acá pero ya no es mi decisión”, acotó el zurdo.

Acerca de las posibilidades que el Tigres de México acepte la propuesta que los albos han presentado para su continuidad, Larín afirmó que “la decisión es de ellos (Tigres)".

"Me han confirmado que me pondrán en el 'draft' de jugadores el otro mes y de allí dependerá todo. Yo he manifestado que deseo seguir en Alianza, no me quiero ir a otro equipo. Veremos qué sucede, ya que dependerá mucho si ellos toman la oferta que se les ha hecho para continuar”, detalló.

Sobre su sentimiento de ser bicampeón por primera vez, Larín dijo que “el fútbol te depara sorpresas. Cinco meses atrás lamentaba que no había sido campeón y ahora me ves acá, celebrando dos títulos de liga que se ha logrado con mucho esfuerzo, sacrificio y confianza en un grupo que brindó todo en la cancha. Ojalá me permitan seguir en Alianza porque siento que podemos ganar más”, afirmó.