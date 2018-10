Alexander Larín tendrá que ser operado en México

El futbolista salvadoreño Alexander Larín confirmó a medios guatemaltecos que será operado la próxima semana en México para corregir la lesión de ligamento cruzado de su rodilla derecha. Esto lo tendrá de 3 a 4 meses en proceso de recuperación.

En declaraciones a Emisoras Unidas, "Cacho" Larín comentó que "psicológicamente me siento un poco dañado, porque son situaciones difíciles, algo que no se le desea a ningún jugador. Pero estamos propensos a eso. Ahora me tocó a mí y espero ya la fecha de la cirugía. Será la otra semana, falta nada más el día y luego esperar arrancar la recuperación".

El jugador del club Comunicaciones explicó que confía en el doctor Rafael Ortega, quien lo operará.

"Debo tener mucha paciencia, mucha fuerza para salir adelante. Son lesiones muy delicadas y ahora nada más me queda encomendarme a Dios para que la cirugía sea todo un éxito. Mi confianza la tiene el doctor Rafael Ortega en México, viajaré allá para operarme y luego regresar para comenzar con la recuperación".

Esta lesión la arrastra desde el 28 de julio, fecha de su debut en la Liga Nacional de Guatemala.

ESTÁ ENOJADO

Larín confesó que está molesto porque considera que pudo ganar tiempo en la recuperación si le hubiesen dado antes un buen diagnóstico.

"La ilusión estaba desde que vine. Lastimosamente pasó esto y me alejo del torneo y me pierdo el llamado a selección, pero todo pasa por algo. Soy de las personas que piensan así. La única rabia que tengo es la pérdida de tiempo: dos meses que pude ser intervenido para ir avanzado en la recuperación pero lo hecho, hecho está", expuso.

Hace una semana, el médico del club Comunicaciones, Fredy Fernández, dijo que no había operado del ligamento cruzado a Alexander Larín porque este tenía estabilidad en su rodilla derecha.

"Realmente si el paciente tiene una inestabilidad hay que tomar cartas en el asunto. Nosotros podemos tener un atleta que tenga un ruptura total, pero si tiene una estabilidad adecuada no podemos operarlo", conclulyó.

