Alexánder Larín salió lesionado en su primer partido con Comunicaciones

Malas noticias para el salvadoreño Alexánder Larín, hoy jugador del Comunicaciones de Guatemala. De acuerdo con el doctor Fredy Fernández, del equipo crema, el jugador presenta una molestia en la rodilla izquierda y tuvo que salir del juego del sábado por la noche ante Xelajú, por la fecha uno del Apertura 2018 de Guatemala.

"Como diagnóstico preliminar tenemos un esguince de rodilla grado uno. Creemos que no es nada de gravedad, aunque sí creemos que es algo importante, porque no lo deja apoyar el pie. Ya se le dio medicamentos. Vamos a hacerle una resonancia magnética , pero estamos confiados en que no es nada grave", indicó Fernández, en plática con EL GRÁFICO, desde tierras chapinas.

EL GRÁFICO consultó esta mañana a Fernández, para indagar sobre la evolución del volante .

"Lo vemos mejorado. El dolor ha disminuido. No hay edema en la rodilla izquierda, aunque apoya con muleta para no cargar la rodilla", apuntó el doctor, quien indicó que este lunes habrá una resonancia magnética para tener información más fiel.

Larín llegó al plantel crema luego de no alcanzar un acuerdo de renovación con Alianza, equipo con el que ganó un bicampeonato.

Por ahora, el salvadoreño se ha ganado la confianza del timonel uruguayo Willy Coito Olivera.