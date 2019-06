Alexánder Larín: "No me veía en otro equipo que no fuera Alianza"

Alexánder Larín regresará a las canchas luego de lo que él llamó un año difícil.

¿Por qué? Se fue a las filas del Comunicaciones, de Guatemala, y solo pudo jugar tres partidos en dos torneos por lesión de ligamento cruzado. Tuvo que afrontar un proceso largo de recuperación entre México y Guatemala.

Ahora, vuelve a Alianza, para intentar resurgir, y será uno de los altos fichajes para el Apertura 2019. En las últimas horas firmó un contrato con Alianza y luego de eso habló en exclusiva con Deportes Grupo LPG.

Seguirá usando el número 17, esa camisa que prestó por dos torneos a Marlon Cornejo.

Regresa a Alianza luego de que ese plantel perdió dos finales al hilo.

¿Cómo ve este detalle a su retorno?

Complicado. Yo estuve cuando el equipo perdió dos finales contra Santa Tecla y ahora creo que era el momento indicado para volver. No me veía jugando en otro equipo que no fuera Alianza. Por suerte, ambas partes llegamos a acuerdo y estamos dejando muchas cosas de lado y valorando el cariño al equipo. Ahora, necesito ponerme bien para tomar ritmo para ayudar, sabiendo que estar en Alianza es un gran compromiso. La base está, no hay excusas. Debo ponerme bien en esta pretemporada.

¿A qué se ha comprometido con el equipo, tomando en cuenta que es de los jugadores a los que siempre se les va a exigir más?

El compromiso siempre está desde que uno firma un contrato. Siempre mi mentalidad es ganadora. Gracias a Dios siempre me fue bien y lastimosamente en Guatenala no pude ayudarle a Comunicaciones, pero son cosas que pasan en la vida, que uno va aprendiendo en lo personal. Yo necesitaba un lugar en el que me sintiera querido, con mucha confianza y la verdad, la mejor opción al volver a El Salvador iba a ser Alianza. Gracias a Dios, Alianza me dio lo más anhelado acá en mi país, que fue un bicampeonato. Toca ahora volver a pelear partido a partido y luego conseguir objetivos a corto plazo y a largo plazo.

¿Qué tan arropado se siente por la afición de Alianza?

Recibí mensajes de la gente que quería mi regreso. Les agradezco a ellos, porque eso me hace a mí tomar esta decisión y tomar mucha más confianza. Ahora vine a primer entrenamiento y me sentí acuerpado por todos. Se me da la oportunidad de volver y regreso a un camerino que fue muy golpeado anímica ente por estas dos finales anteriores.

¿Cree que será rápida su adaptación a la idea de Wilson Gutiérrez?

Uno trata de tomar pronto la idea de los entrenadores. Yo tengo que ponerme bien y luego ser opción. Si se me da la oportunidad, de entrada aprovecharla. Si en algún momento caemos en un bache a quienes van a exigir resultados será a los de experiencia. Ahora hay varios jugadores jóvenes que tienen que saber asimilar la presión de Alianza y de a poco, los buenos resultados nos van a ir llenando de confianza.