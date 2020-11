Alexander Larín: "Felicito al FAS, ahora nos tocó a nosotros perder"

El plantel de Isidro Metapán salió del camerino sur del estadio Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana reflexivo, casi 40 minutos después de caer de manera humillante y pensando en las cosas que hicieron mal para sufrir la primera derrota del torneo Apertura 2020 a manos de sus vecinos del FAS y con un marcador que en cierta medida refleja quién tomó la iniciativa para llevarse los tres puntos en juego.

El cuerpo técnico encabezado por Víctor Manuel Coreas habló con sus jugadores y al final, cuando abandonaron dichas instalaciones deportivas el estratega oriental de los jaguares se excusó de brindarnos sus puntos de vista para conocer en qué se falló dentro de su planificación de juego, no así algunos jugadores del plantel; entre ellos, el zurdo Alexander Vidal Larín, uno de los últimos en salir del camerino.

"Lastimosamente ahora nos tocó perder abultadamente, pero eso no nos quita el sueño se seguir en el grupo en primer lugar con siete puntos y hay que seguir trabajando porque pienso que el partido malo de esta fase lo acabamos de hacer esta tarde de visitante (ante FAS) y esto nos debe de enseñar a seguir trabajando", aseguró el jugador capitalino quien debió abandonar el partido al minuto 52 para darle paso a Luis Figueroa mostrando cierto dolor en su pierna izquierda.

"Salí de la cancha por una pequeña molestia en mi aductor izquierdo, por ahora hay que descartar cualquier otra cosa primeramente haciendo los estudios respectivos. Soy alguien que sé que no estoy rindiendo al 100 por ciento dentro de la cancha le doy la oportunidad a otro compañero que sí lo está , por eso pedí el cambio", aseveró el jugador del equipo calero .

Larín confía que su malestar muscular sea solamente producto del esfuerzo que se hizo sobre la gramilla del estadio santaneco y no derivado por otra circunstancia.

"Espero que en esta semana me hagan los estudios médicos para determinar qué tan serio es esta pequeña lesión en mi aductor, debemos descartar cualquier otra cosa para luego iniciar el proceso de recuperación, con la fe que no será nada grave, espero que no sea así, me he sentido así en otras ocasiones y nunca ha sido grave", admitió el jugador nacional que suma dos goles en el actual torneo con los jaguares.

Sobre la derrota ante los tigrillos, Larín dijo que "es cierto que jugamos bien, creamos muchas oportunidades para anotar antes que ellos, la ocasión que lastimosamente falló (Jomal) Williams cuando ellas ya estaban arriba por 2-0 habría cambiado esta historia, pero al final felicito a FAS, por algo hicieron bien las cosas y perder está dentro de los mandamientos del fútbol y hay que seguir trabajando para visitar Ahuachapán."