Alexander Larín: "Espero ser llamado a la selección en un futuro"

Alexander Larín, jugador del Xelajú MC, conversó en el programa radial Güiri Güiri al Aire sobre su regreso al fútbol chapín y de paso reveló quiénes son los equipos salvadoreños llamados a ser protagonistas en el Clausura 2021.

Cristian Villalta, Sergio Gallardo y Rodrigo Arias fueron los encargados de preguntarle al mediocampista salvadoreño sobre su acoplamiento, metas, selección y otros temas.

De entrada, El Cacho Larín declaró que espera "sacarse la espinita' luego de su paso por Comunicaciones, donde sufrió una lesión.

"Creo que ya se veía venir el regreso mió acá en Guatemala, había hablado con unos clubes que se me habían acercado cuando aún estaba en Alianza que fue cuando estábamos en pandemia, tenía esa ilusión de salir y tener esa revancha en el fútbol guatemalteco", dijo Larín.

El mediocampista salvadoreño ya jugó en las dos fechas del fútbol guatemalteco y este miércoles los Superchivos visitarán al Cotzumalguapa.

"Estoy muy contento y muy cómodo en Xelajú, me he acoplado bastante rápido", recalcó el futbolista salvadoreño de 28 años de edad.

Rodrigo Arias recordó a dos ex futbolistas salvadoreños que militaron en el Xelajú en los 80 y fueron campeones: Rolando Aguirre y el Chino Quintanilla.

"Justo cuando yo vine me comentaron de ellos, pero yo la verdad no sabía mucho de ellos pero ellos salieron campeones con el equipo incluso compararon la situación de tener dos salvadoreños nuevamente ahora que estoy con el Chino Odir Flores y Dios quiera que las cosas caminen bien y podamos concretar algo importante con Xelajú", reforzó El Cacho.

Larín explicó a la Mesa más redonda que uno de sus metas es ponerse al 100%. "Desde mi llegada acá me he sentido muy cómodo, no estoy en mi nivel óptimo pero estoy trabajando para llegar y ponerme bien. Siempre he sido un jugador de aspirar a cosas importantes y donde he estado me ha ido bien".

El ex jugador del Alianza, FAS y Metapán insistió que para él es una revancha que le da el fútbol. "Me había quedado esa espinita y ahora que se da esa oportunidad tengo que trabajar el doble porque no dejas de ser extranjero y tiene que sobresalir tu trabajo. Estoy jugando de lateral izquierdo...Se ha armado un buen grupo para poder pelear este torneo...La gente acá es muy exigente y genera esa emoción ".

En la charla con El Cacho no podía faltar un par de preguntas sobre la selección nacional y el Clausura 2021 de El Salvador.

"Estuve varios años en la selección y espero en Dios que todo camine bien y a partir de mi rendimiento, espero ser llamado a la selección en un futuro y que es algo que no descarto, Me tocó debutar en la selección muy joven y eso lo veo como una motivación", matizó el deportista.

De la Azul, la plática pasó al tema de otros salvadoreños en el balompié chapín como Jaime Alas

"Jaime Alas es bien respetado acá en Guatemala, está bien instalado y que bien por él. A Jaime lo ocupan más arriba de volante o de interior y él tiene esa virtud de acoplarse a una posición muy rápido", dijo.

Sobre el Clausura 2021, Larín expuso que Alianza es favorito para llegar a la final y el FAS, por los fichajes que hizo, debe ser protagonista.

"Por lo que veo y he analizado, Alianza, quiérase o no, es candidato siempre porque tiene jugadores muy importantes, estuve ahí con esa camada; va a ser muy difícil que Alianza tropiece y puede ser que FAS le haga fuerza, por como se ha armado y que llegó Dustin y son jugadores que en cierto momento te pueden definir un partido y por ahí se podría tener una final Alianza-FAS", agregó.