Alexánder Larín: "En un club como Comunicaciones el título es obligación"

Alexánder Larín, ahora volante del Comunicaciones, sigue ganando confianza con su nuevo equipo. El sábado se fue entre palmas tras ser sustituido al minuto 75, en el amistoso ante Isidro Metapán. Fue titular y fue de lo mejor del equipo blanco en el choque ante los caleros.

"Día a día me voy sintiendo mejor. El juego ante el Metapán era parámetro para el juego que abre el torneo, contra Xelajú. Sos extranjero y tenés que dar mucho más. Uno como extranjero tiene que marcar diferencia", apuntó Larín en plática con EL GRÁFICO.

Poco a poco Larín se va juntando bien con sus nuevos compañeros. En el último juego se entendió bien con la mayoría. "Se te hace mucho más fácil cuando tenés jugadores con mucha calidad. Nos vamos conociendo y nos vamos entendiendo. Ojalá que en el torneo podamos concretar muchas jugadas de peligro", apuntó el volante cuscatleco.

Larín hizo hincapié en que ha llegado al equipo blanco para ayudar a que el Comunicaciones vuelva a ser protagonista. "Vengo para aportar y para que el club logre los objetivos trazados. Uno, como jugador, tiene que dar el máximo. En un club tan grande como Comunicaciones el título es una obligación", apuntó el volante.

Por otro lado, el jugador cuscatleco indicó que sigue trabajando para meterse de lleno en la idea que pretende el timonel uruguayo Willie Coito.

"Me han pedido que participe en la parte ofensiva del equilibrio. Tengo que tratar de generar opciones. El técnico me ha pedido que patée mucho al arco. Él me ha dicho que tengo buena pegada", declaró el cuscatleco.

Larín se siente cómodo con el 17 en su espalda. "Ese número me dio mucha suerte en El Salvador y acá tiene mucha historia", apuntó el mediocampista nacional.