Alexander Larín: "El gol a Memo Ochoa es solo un lindo recuerdo"

El lateral izquierdo de la selección mayor de fútbol, Alexander Larín, señaló en conferencia de prensa que en su memoria guarda el momento del gol de penal al estilo “Panenka” que le anotó a Guillermo “Memo” Ochoa la noche del 2 de septiembre del 2016 en el juego en que la Selecta cayera 1-3 ante los aztecas por las eliminatorias hacia la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Fue la última vez que se le anotaba al “gigante de la CONCACAF” y Larín tiene muy presente ese momento.

“Sobre ese gol, son momentos que quedan grabados, pero hoy es otra eliminatoria y veremos si se presenta la oportunidad de jugarlo e intentarlo, me ha tocado entrar de cambio en los últimos dos partidos y eso lo he tomado con mucha responsabilidad, por ser veterano y la madurez que tengo se debe tener en cuenta estas cosas, es lo que me motiva para seguir” aseveró el ahora jugador de los Cremas del Comunicaciones de Guatemala.

Sobre los últimos goles logrados por el combinado nacional tras una prolongada sequía, “el Cacho” afirmó que “hemos trabajado esa parte, los goles están llegando, lo importante es que seguimos generando llegadas a gol y eso nos tranquiliza un poco, espero que mañana sigamos en ese camino”, admitió.

Larín admitió que la complicación de jugar ante México y la ventaja de jugar en casa serán factores determinantes a la hora de buscar un buen resultado.

“Creo que el Cuscatlán empuja bastante, como salvadoreños sentimos ese respaldo, con la experiencia en Copa Oro donde jugamos bien, nosotros nos quedamos con las cosas positivas que hicimos, será el profe Hugo el que deberá saber cómo jugaremos mañana”, aseguró.

Larín opinó también sobre los cambios obligados en la zaga al destacar que “tenemos un grupo compacto, venimos haciendo bien las cosas, todos los que estamos acá estamos capacitados para jugar bien, ahora no estará Domínguez y el que juegue en vez de él debe de aprovechar, soy de los mayores en la selección y brindo mi confianza a los que jugarán”, acotó.

Finalmente, Álex Larín analizó sobre a qué se enfrentará México este miércoles por la noche.

“Creo que el grupo que viene es un grupo que cree en sí mismo, quedó demostrado en Copa Oro donde le jugamos muy bien a México, mañana seremos locales y apelamos a eso, que el estadio pese, será un juego lindo co