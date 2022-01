Alex Roldán seguirá por tres años más con el Seattle Sounders

Alex Roldán, capitán de la selección de El Salvador, confirmó en el Güiri Güiri al Aire su continuidad como jugador del Seattle Sounders y reveló que ya firmó su contrato por tres años más.

Roldán finalizó contrato con el club de la MLS en el 2021 y recibió una propuesta la cual analizó en las últimas semanas.

"Ya firmé con ellos y me voy a quedar otros tres años, todo está completo y firmado. Voy a regresar, ojalá podamos ganar muchos juegos y competir para otro trofeo. Va a ser un año muy bueno para nosotros y seguimos adelante", expresó.

Roldán se incorporará el miércoles 19 al campamento de la Azul en Indianápolis de cara al partido contra la selección de los Estados Unidos del 27 de enero.

En ese juego, Alex volverá a enfrentarse a su hermano Cristian, quien es seleccionado de Estados Unidos.

"Vamos a apostar unas pupusas o algo así, la primera vez eso fue lo que apostamos pero empatamos,. Vamos a ver si en este juego podemos salir arriba y que me compre unas pupusas. A los dos y a toda la familia nos gustan mucho las pupusas", mencionó.

El jugador polifuncional recordó que su madre es santaneca y él quiere involucrarse y conocer más en la cultura salvadoreña.

"Juego para la Selecta, mi madre es de El Salvador, allá de Santa Ana es y tengo esa conexión por ella y la familia que está allá, yo me siento muy conectado con El Salvador y quiero enseñar que no solo estoy jugando con la Selecta sino que también amo al país y quiero ser parte de la cultura y todos eso", dijo.

Roldán se ha consolidado en una de los jugadores más importantes en la selección salvadoreña en el último año.

"Es un trabajo muy duro que siempre tengo que tener ahí para representar al país y creo que me ha tomado muy bien, me siento en casa en El Salvador. Para el país y la afición debo trabajar muy duro porque ellos siempre dan el apoyo que necesito y a seguir adelante", amplió.

El seleccionado definió el 2021 como uno de sus mejores años en términos deportivos.

"Anterior a eso no tenía muchos minutos para jugar y eso era lo que me faltaba; solo por jugar minutos y darme confianza, cada partido crecía como jugador y éste 2022 seguiré con mi carrera en el club y con la selección", enfatizó.

Alex también comentó cómo vivió la experiencia de jugar como portero en el tramo final de un juego con el Seattle Sounders en la temporada anterior.

"Fueron cinco minutos largos, no sabía que me estaba metiendo en esa situación, no lo pensé y gracias a Dios todo salió bien. Tengo respeto por los porteros. Era la primera vez que pasaba eso, todo salió bien y ganamos ese juego que era lo importante", explicó.

Sobre la posición en el campo en la que él se siente mejor comentó que "él me ha dicho y me ha ocupado de mediocampista porque puedo ir a atacar y defender. Juego de volante el Seattle y traigo ese ánimo para defender pero también puedo atacar. El profe me ve de mediocampista y donde ellos me necesitan voy a cumplir y tratar de jugar muy bien en esa posición".

También habló del clima de Columbus. "Lo hicieron a propósito para hacer las condiciones más difíciles para nosotros.Tenemos que llegar con todo y jugar un muy buen partido. Cada partido no está definido que un equipo va a salir adelante sobre otro solo porque tiene jugadores mejores. Si jugamos unidos se puede ir a Columbus a ganar ese juego y empezar la eliminatoria del 2022 con una buena nota", agregó.