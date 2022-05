Álex Roldán responde: "No fui por las cosas que sucedieron en la eliminatoria"

Tras confirmar su ausencia una vez más de la convocatoria de la selección nacional, el jugador del Seattle Sounders Alex Roldán publicó en un breve texto los motivos por los que decidió no aceptar volver a la azul y blanco para los partidos de Liga de Naciones y todo se debe a lo ocurrido previo al duelo con Canadá en febrero pasado en el marco de la eliminatoria mundialista.



En aquella ocasión, en horas de la tarde, diversos jugadores del cuadro cuscatleco publicaron un comunicado en sus cuentas de redes sociales, señalando que no se presentaron a disputar el partido ante los norteamericanos, como medida de protesta por una falta de respeto, luego que la FESFUT les informó que no cumplirá el acuerdo sobre los premios.

Hugo Carrillo, presidente de la federación, salió al paso para desmentir que hubiera algún problema con los jugadores y que todo quedaría en el pasado tras alcanzar un acuerdo. Ese evento tuvo consecuencias en el plantel y uno de los más afectados fue Álex Roldán, quien consideró que se le había faltado el respeto. “No fui convocado por las cosas que sucedieron anteriormente en las eliminatorias. Entiendo que esto es el pasado pero no quería volver con malos pensamientos y arruinar las relaciones”, publicó Roldán en sus redes sociales.



Además hizo hincapié en que "esto no significa que nunca regresaré, solo necesito tiempo para reflexionar y poder seguir adelante y ver el cambio. Mis intenciones siempre han sido jugar duro para el equipo y no quiero faltarle el respeto a nadie. Gracias por entenderme y apoyarme", cierra el comunicado.

Este fue el texto publicado por Roldán: