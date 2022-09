Alex Roldán habló sobre su regreso a la selección

El volante Alex Roldán regresó a una convocatoria de la selección de El Salvador, tras haberse apartado temporalmente tras haber tenido problemas con la anterior dirigencia de la FESFUT.

El futbolista que milita en el Seattle Sounders se mostró feliz de haber retornado a una concentración con el combinado nacional.

“Muy contento de estar con el grupo y los jugadores, hacía mucho tiempo que no comparto el campo con ellos. Era el tiempo que yo pensé que era bueno y me gusta como me ha ido. Yo sé que los cambios vienen y es un placer estar con todos los jugadores”, indicó Roldán en declaraciones brindadas a la FESFUT.

Alex habló sobre el listado de jugadores convocados por Hugo Pérez para el amistoso ante Perú, y expresó que la experiencia de los futbolistas, tanto los nuevos como los que ya han sido previamente convocados, pueden aportar mucho al grupo.

“Han incluido muchos jugadores nuevos y jugadores que están jugando en diferentes equipos y ligas del mundo y creo que siempre se va a mejorar así cuando traen muchos jugadores que tienen muchas experiencias”, comentó.

Sobre la selección de Perú, Roldán comentó que es una selección con un gran nivel, puesto que estuvieron a un paso de clasificar al mundial de Catar 2022.

“(Perú) Es un equipo muy bueno y traen muchos jugadores que tienen talento a un nivel muy alto, pero estos jugadores son muy buenos también, creo que será un partido muy difícil, pero bueno y competitivo”, analizó.

El volante también habló sobre el proyecto de la selección para clasificar al mundial 2026, y manifestó que estos partidos sirven para foguearse de cara a ese objetivo.

“Es un proyecto que sigue pasando y buscamos esos juegos muy importantes, partidos que pueden darnos mucha experiencia contra estos equipos; la Copa Oro y Estados Unidos en la Nations League van a ser muy difíciles, pero muy buenos para el proyecto”, concluyó.