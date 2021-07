Alex Roldán: Su debut con El Salvador podría ser ante Guatemala, su primer pretendiente

Y cómo dice el dicho "la vida da muchas vueltas". Alex Roldán pasó de ser pretendido para jugar en Guatemala a tener serias posibilidades de debutar en un partido oficial con El Salvador frente a la "Bicolor", la selección centroamericana que se fijó primero en él.

"Estoy bien contento de estar aquí con los compañeros, el partido de mañana será muy difícil y aquí listo para echarle ganas y aportar al equipo. Un poco nervioso porque con la selección conoces a muchos jugadores que son talentosos... Listo y contento por estar aquí y ojala podamos ganar", dijo Roldán para La Selecta TV.

PODES LEER: La razón del por qué Alex Roldán jugará con El Salvador y no con Guatemala

El tiempo ha pasado rápido para el jugador del Seattle Sounder. Por ser hijo de padre guatemalteco y madre salvadoreña, el jugador tenía posibilidades de jugar para ambos países.

A principios de mayo, el extécnico de Guatemala Amarini Villatoro viajó del país centroamericano hacia Washington para poder convencer a Roldán de jugar para la Bicolor, no obstante, para el 16 de junio el míster de El Salvador Hugo Pérez lo estaba confirmando en Fánaticos como jugador de la Azul. "Alex Roldán de Seattle Sounders se sumará a la selección ", dijo Pérez en aquella ocasión.

TE PUEDE INTERESAR: Seattle Sounders celebra la convocatoria de los hermanos Roldán para la Copa Oro

En primera instancia se esperaba que Roldán debutara contra Guatemala en un partido amistoso que se realizó en Los Ángeles el 26 de junio, pero por no ser una fecha FIFA, el club de Seattle no lo prestó. Todo parecía indicar que el estreno de Roldán con la Azul sería el sábado 10 de julio ante Curazao en Toyota Stadium, pero como todos saben la historia, no pasó.

Ahora El Salvador debutará ante Guatemala el domingo 11 de julio en el Toyota Stadium luego que la CONCACAF invitara de última hora a la selección Bicolor, por lo que si Hugo Pérez alinea a Alex Roldán, debutaría ante el país centroamericano que se fijó primero en él.