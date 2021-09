Alex Roldán: "La presión está para Estados Unidos, porque viene a ganar"

El seleccionado nacional Alex Roldán advirtió lo difícil que será el partido entre El Salvador y Estados Unidos en el estadio Cuscatlán en la primera jornada de la octagonal de la CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Para Roldán, será un partido especial debido a que Estados Unidos es el país donde nació. No obstante, aseguró que dará todo por conseguir un resultado a beneficio de El Salvador.

"Nací en Estados Unidos, pero juego para la selección de El Salvador, no quiero decir nada que voy a salir al juego y no echarle ganas y tratar de ayudar al equipo para ganar, estoy dispuesto hacer por lo que me llamaron, para ayudar al equipo a ganar en el Cuscatlán, tenemos que ganar todos estos partido en casa y ojalá se pueda hacer eso el jueves", dijo.

#SelecciónES | Alex Roldán arribó este noche a El Salvador y será el último jugador en incorporarse a la selección. El próximo jueves la Azul debuta en la octagonal ante Estados Unidos en el estadio Cuscatlán. pic.twitter.com/vLfBwolKmQ — EL GRÁFICO (@elgraficionado) August 31, 2021

Además de haber nacido en Estados Unidos, Alex Roldán tendrá la oportunidad de medirse ante su hermano mayor Cristian Roldán, seleccionado por el combinado de las Barras y las Estrellas.

"Será una experiencia muy linda tener la familia así enfrente de mí aquí en El Salvador, jugando contra mi hermano será un placer, una linda experiencia que puedo tener para toda mi vida porque hemos jugado juntos en Seattle pero de esta manera a nivel internacional será una linda experiencia y juego muy competitivo", añadió.

Roldán le adjudicó la presión al conjunto de Gregg Berhalter por el hecho de ser "favoritos" en la serie.

"La presión está en Estados Unidos porque llega aquí al Cuscatlán con la intención de ganar, pero nosotros le vamos a dar todo lo que podemos", destacó.

"El equipo se está preparando para estar listo para este juego, lo que enseñamos en la Copa Oro era solo una fase de lo que podemos llegar y ojalá podamos seguir mejorando como equipo y en las prácticas que tenemos en esta etapa de la octogonal vamos a mejorar estando cada día juntos. Estoy listo para estar en el Cuscatlán y tener esa experiencia", añadió.