Alex Roldán: "La octagonal no tuvo que ver con mi decisión de jugar en El Salvador"

El volante de la selección nacional, Álex Roldán, aclaró el principal motivo por lo que decidió jugar con la combinado salvadoreño fue el proyecto que le presentó el técnico Hugo Hugo Pérez.

El cuerpo técnico y el plan a largo plazo convencieron a Roldán por El Salvador. El jugador aclaró que el hecho de que la Azul estuviera clasificada a la octagonal y no Guatemala no tuvo nada que ver en su decisión.

"La clasificación a la octagonal no tuvo que ver con mi decisión. A mi me convenció el proyecto del profesor Hugo Pérez y su plan de trabajo... Creo que acá se han hecho las cosas de mejor manera y eso me convenció para tomar mi decisión. No tuvo nada que ver la clasificación de la selección", concluyó Alexander.

Roldán fue una de las figuras en la victoria de El Salvador sobre Guatemala el pasado domingo en el Toyota Stadium. Por el momento, el combinado cuscatleco marcha primero de grupo A tras ser el único que cuenta con tres puntos.