Alex Roldán: "Hugo Pérez me trajo para ayudar al equipo"

Un Alex Roldan emotivo habló para las cámaras de la MLS en Español para tocar temas deportivos y familiares que le rodean ahora que juega para la selección nacional de El Salvador.

El jugador del Seattle Sounder reiteró que fue Hugo Pérez quien lo convenció con su proyecto de jugar para la Azul, asegurando que el míster quiere que su juego sea un aporte al combinado mayor.

Alex Roldán: "Sería especial jugar contra mi hermano en la Copa Oro"

"Hugo Pérez me trajo aquí para ayudar al equipo y creo que en el primer juego enseñé un momento que creo que él vio que yo en los poquitos minutos que he jugado puedo hacer diferencia y con la experiencia que estoy teniendo en la liga puedo traerlo al nivel de la selección y compartirlo con mis compañero. Estoy aprendiendo mucho de él", dijo el jugador.

El polivalente jugador compartió la satisfacción que siente de ser parte de la nueva generación de futbolistas salvadoreños que buscan volver a ser del país un equipo competitivo a nivel internacional.

"Estoy muy contento de estar aquí, de ser parte del equipo, en mi primer juego todos saben que metí un gol y era un momento tan importante para mí y mi familia, era un momento de pura confianza, no pensé nada en el momento pero afortunadamente estaba en la posición para meter gol y el tiro entró, era un momento muy orgulloso, no para mí, si no para mi familia, y para el país de El Salvador", añadió.

También habló sobre el origen de su familia y como ellos viven apasionadamente el fútbol en esta Copa Oro, sobre todo porque su hermano mayor Cristian juega para Estados Unidos, posible rival de El Salvador en semifinales.

"Yo sé que apoyan a Cristian un poco más porque él está con Estados Unidos, pero ahora ojalá con El Salvador mi mamá me apoye más. Será un partido que lo recordaré el resto de mi vida porque es una memoria tan especial. Como todos saben yo he jugado con mi hermano en toda mi carrera juntos pero nunca nos hemos enfrentado. Sería algo especial para mí, para él y para mi familia. Jugar contra él sería algo que no puedo explicar, solo se tiene que disfrutar", dijo al respecto de la posibilidad de jugar ante Estados Unidos.