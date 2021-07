Alex Roldán: "Esto enseña mucho potencial para la octagonal"

Alex Roldán fue uno de los jugadores de El Salvador que habló en la conferencia de prensa tras la derrota de ante Catar que dejó al combinado cuscatleco fuera de las semifinales de la Copa Oro, pero con buenas vibras de cara a la octagonal de la Concacaf, donde se definirán las plazas al Mundial 2022.

Roldán destacó en su lectura del 3-2 ante la campeona de Asia que la participación en Copa Oro dejó mucho aprendizaje.

"El primer tiempo no salimos con la energía, técnicamente no estábamos bien y nos metieron dos goles bien rápido y así se puso el partido más difícil y ya vieron que en el segundo tiempo salimos con más amplitud y la energía suficiente, si empezábamos así en el primer tiempo el partido hubiera sido un partido diferente, pero tenemos que aprender de estas cosas, especialmente, entrando a la octagonal y ojalá aprendamos de todos los errores", explicó el futbolista de 24 años.

Roldán vivió su primera experiencia con la azul y blanco que comanda Hugo Pérez y dejó buenas sensaciones, además de anotar un gol clave en la victoria ante Guatemala en el debut del Grupo A.

"Es el primer torneo y pienso que han salido muchas cosas buenas, hemos jugado muy bien en partes del juego y esto enseña mucho potencial para lo que podemos hacer en la octagonal y ojalá sigamos así subiendo el nivel y seguimos aprendiendo de todas las cosas malas y cosas buenas que hemos hecho. Para la octagonal será muy importante sacar una buena posición", dijo.

Ante Catar, el futbolista del Seattle Sounders FC no jugó en el sector derecho como suele hacerlo en su club y se movió por el centro.

"Me siento cómodo ahí de mediocampista y estoy disponible donde me necesita el profe y estoy disponible para poner el esfuerzo y para ayudar al equipo. Los cambios ayudaron en el segundo tiempo, estábamos poniendo números adelante para agarrar un gol, sacamo dos pero al final nos quedamos sin tiempo y no pudimos empatar el juego", dijo