Alex Roldán: El jugador que eligió jugar con El Salvador y no con Guatemala

Hugo Pérez confirmó que el jugador del Seattle Sounders, Alex Roldán, se sumará a la selección nacional de El Salvador en el programa de TV Fanáticos. La noticia hizo eco en medios de comunicación de Guatemala y Centroamérica.

Alex Roldán fue seleccionado en el MLS SuperDraft del 2018 por Seattle Sounders, donde juega su hermano Cristián Roldán, este último actual seleccionado de Estados Unidos. Foto: Cortesía

La razón: En Guatemala se habían adelantado para que el volante jugará con la bicolor. Según informaron medios del país centroamericano en su momento, el técnico de la selección, Marvin Amarini Villatoro viajó a Estados Unidos en el mes de mayo para invitarlo a formar parte del combinado chapín, pero los esfuerzos fueron en vano.

“La respuesta de Alex en su momento fue que estaba enfocado en su club porque terminaba su contrato y él no tenía cabeza para otros temas. Nosotros respetamos eso, se le dio continuidad a su proceso con el departamento jurídico de Fedefut por el tema de su papeleo. Creo que lo terminó, no aceptó la convocatoria, no se siente preparado en este momento y nosotros respetamos eso”, dijo Villatoro en esa ocasión sobre la negativa del jugador del Seattle Sounders.

Alex Roldán, de padre guatemalteco y madre salvadoreña, tenía la posibilidad de representar a tres países: Estados Unidos, Guatemala o El Salvador. Al final, el futbolista campeón con el Sounders en el 2019, decidió jugar para la Azul.

El debut de Alex podría ser precisamente ante Guatemala en partido amistoso que se disputará en junio. Además, su primer partido oficial podría ser en Copa Oro.