Alex Roldán: “Cristian me ha ayudado mucho en mi carrera”

Alex Roldán ha tenido un gran 2021. No solamente debutó con la camiseta de la selección de El Salvador sino también este miércoles jugará la final de la Leagues Cup, un torneo amistoso entre clubes de la MLS y la Liga MX, con su equipo el Seattle Sounders.

En la liga, Roldán y su club están peleando por el liderato de la Conferencia Oeste, estando a un punto por debajo del líder con un partido menos.

Para Alex, el jugar en la cancha, incluso en la misma banda, junto con su hermano Cristian le ha dado ventaja al equipo por la química que existe entre ellos

“Yo creo que es una ventaja grande para nosotros, yo lo conozco a él como jugador y sé los movimientos que él tiene y a nosotros nos beneficia jugar en el mismo lado. Yo vivo con él en casa y a veces vemos el partido y vemos las cosas que no hemos hecho bien y las que sí. Considero que teniendo esas prácticas podemos mejorar, siempre nos va a ayudar. Siendo hermanos creo que tengo más química con él que con el resto de jugadores”, comentó Alex en el podcast Hablemos Soccer de TUDN.

El menor de los Roldán también comentó que en ocasiones discute con su hermano, en especial dentro de la cancha cuando lo planeado no sale bien, sin embargo reiteró que ha recibido un gran apoyo de Cristian.

“A veces me enojo un poco en el campo cuando no salen las cosas bien, pero con él siempre es para mejorar y me da el apoyo que necesito para jugar con él, nosotros en el tema de relación nos llevamos bien, lo quiero mucho a él y él me ha ayudado mucho en mi carrera”, dijo Alex.

A nivel de clubes, los Roldán quedaron campeones de la MLS Cup en 2019, y en categorías juveniles también consiguieron títulos jugando para un mismo equipo.

“Hemos ganado títulos cuando éramos más jóvenes, yo siempre he jugado con él y hemos ganado campeonatos juntos, y esa es una historia que no viene fácil para ningún jugador y nosotros lo estamos viviendo juntos y ojalá que podamos ganar otro trofeo”, declaró el internacional con El Salvador.

Para Alex, sus padres están disfrutando del momento por el que pasa él junto con su hermano, e indicó que sin el apoyo de ellos, ninguno de los dos estaría en el lugar en el que se encuentran.

“Es un sueño para ellos, siendo padres de hijos que juegan juntos, disfrutando cada momento que tienen con nosotros, viéndonos jugar y apoyándonos siempre. No podemos estar en esta posición que estamos sin ellos, les agradecemos todo y le damos todo por lo que nos han dado a nosotros”, expresó.