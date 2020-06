Álex "Paleta" Erazo se suma a la ayuda de familias afectadas por lluvias

Más futbolistas se están sumando en la labor de ayuda a familias afectadas por el confinamiento y lluvias en El Salvador.

Esta vez fue Álex "El Paleta" Erazo, el exdelantero Alianza, Águila, Firpo y Juventid Independiente, quien se sumó a la iniciativa de jugadores de primera división como Anthony Roque y Ronaldo Almendares para ayudar a familias damnificadas del sector de Santo Tomás y San Marcos.

Alex Erazo, Ronaldo Almendares y Anthony Roque en labores de entrega en comunidades de Santo Tomás. Cortesía.

Erazo, trabajador de una empresa de productos alimenticios en el área de arte, cultura y deporte, fue el enlace para que en su labor social, aportara con canastas de víveres a la iniciativa de los jugadores de primera división para que así más personas del sur de la capital, salieran beneficiadas con insumos de necesidad básica.

"El Paleta nos contactó que tenía un amigo que es jefe de la empresa Indupalma y que quería ayudarnos con unas canastas para la gente necesitada, fuimos a la lotificación San José y la Colonia Santa Emilia 1, ambas de Santo Tomás y a la Colonia 10 de Octubre, le ayudamos al rededor de 50 familias", dijo Ronaldo Almendares.

El lateral izquierdo de Once Deportivo, que durante la etapa más cruda del confinamiento y lluvias, tomó el rol social, junto a otros futbolistas, de ayudar a muchas familias en los municipios de San Marcos y Santo Tomás.

Almendares asegura estar abierto a cualquier dotación para hacer llegar la ayudar a familias salvadoreñas.

"Nosotros estamos dispuestos a ayudar a mucha gente, estamos abiertos a cualquier ayuda, somos muy transparentes en lo que hacemos porque el pueblo necesita ayuda durante este tiempo", aseguró.

EL ROL DEL FUTBOLISTA EN TIEMPOS DE CRISIS

El exdelantero de Alianza y Águila opinó sobre el papel de liderazgo que están adoptando los futbolistas en sus comunidades en tiempos de crisis.

"Es muy interesante lo que muchos jugadores activos y no activos están haciendo, porque quiérase o no, son tiempos muy difíciles donde ellos viven, o un donde un familiar o un amigo vive, y eso les hace tomar conciencia; los que han podido ayudar esta bien, y los que no lo han hecho se les hace un llamado para hacerlo, es en este momento donde nosotros nos necesitamos como salvadoreños", dijo Álex Erazo.