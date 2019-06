Álex Larín desmiente que tenga un acuerdo con el Águila

Álex Larín descartó en sus redes sociales que su próximo equipo sea el Águila. Si bien el volante salvadoreño se encuentra sin equipo, desmintió que tenga un acuerdo escrito vigente campeón nacional como aclaró en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, Larín no descarta que siga jugando en el fútbol guatemalteco aunque confesó que dirigentes de Santa Tecla hablaron con él sobre la posibilidad de formar parte del equipo periquito.

"Antes incluso de finalizar con Comunicaciones se acercaron de Santa Tecla. Admito que no es fácil la decisión, he pasado un momento duro en Guatemala y lo que deseo es jugar en un equipo que me brinde confianza, tengo la ventaja de tener doble nacionalidad y hay equipos en Guatemala que tienen interés por mí", dijo el ex de Alianza.

"Por la mañana publique en mi cuenta en Twitter que es mentira que haya firmado con Águila, deseo aclarar que nadie de Águila se ha comunicado conmigo o que haya conversado conmigo sobre una posible negociación", aclaró el ex seleccionado nacional telefónicamente a esta redacción.

"Finalicé mi contrato. Las decisiones deportivas las tomo junto a mi familia, creo que la otra semana debo analizar bien para dónde podría jugar