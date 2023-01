Alex Larín comenta sobre su futuro

El salvadoreño Alexander Larín es agente libre luego que terminara su vinculo con el Comunicaciones de Guatemala.

El lateral izquierdo, en su segunda etapa con el conjunto crema, conquistó una Liga CONCACAF y una liga de Guatemala, y busca nuevos retos en su carrera.

"Satisfecho de lo que logré allá en Guatemala, gracias a Dios donde he ido he tenido la suerte de salir campeón y en Guatemala salí campeón y quiero ver alguna otra opción para mejorar nuevamente mi carrera deportiva y poder seguir abriéndole puertas a jugadores salvadoreños", comentó en el podcast "Un café con...".

TE PUEDE INTERESAR: Eriq Zavaleta entra en los planes del Galaxy para la próxima temporada

Sobre su futuro destino, Larín no reveló un equipo en específico, no obstante confirmó que ha recibido llamadas de equipos de la primera división de El Salvador; sin embargo, Alex aseguró que espera jugar en el extranjero.

"Mientras no tengas nada concreto no hay que hacerlo oficial, pero sí he tenido llamadas de clubes de acá de El Salvador y la verdad estoy muy agradecido con ellos, pero por el momento mi prioridad es seguir afuera para poder seguir abriéndole puertas a otros salvadoreños", señaló.