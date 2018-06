Álex Larín agradeció a jugadores de Honduras por apoyar “protesta” de la selección salvadoreña

Al termino el juego amistoso entre El Salvador y Honduras, que ganaron los cuscatlecos 1-0, Alexánder Larín fue al camerino de la selección catracha para agradecer a los jugadores hondureños su colaboración con el minuto de pausa en el partido. Ese fue un mensaje de los seleccionados a la FESFUT, con el que pretendían pedir que todo mejore a nivel administrativo.

Este es el momento en el que los jugadores salvadoreños se quedan inmóviles como medida de protesta:

"Agradezco a los jugadores de Honduras que nos respetaron. Ojalá que las cosas cambien. Desde que llegamos a la concentración hablamos con los jugadores y dejamos en claro que lo hacíamos por el amor a los colores, a la selección", apuntó el mediocampista, que el sábado fue uno de los

capitanes de la azul y blanco.

Quiero agradecer a los jugadores de honduras por respetar el minuto que hicimos por el descontento qué hay en nuestro fútbol solo queremos que las cosas cambien para bien de nuestro fútbol y por nuestra selección ������������ pic.twitter.com/I04MCQz9xJ — Alex Larin (@AlexLarin14) 3 de junio de 2018

Antes de ese partido ante Honduras hubo jugadores que decidieron no atender el llamado de Carlos de los Cobos debido a que no están de acuerdo con la reelección de tres federativos del comité ejecutivo actual: Émerson Ávalos, Américo Aguilar y Hugo Carrillo.

Nelson Bonilla y Josué Odir Flores fuerón de los más críticos. "No me voy a prestar para la gente que está dirigiendo nuestro fútbol, que lo único que está haciendo es daño. Felicito por la persona que llevan (Carlos de los Cobos), es una gran entrenador, pero los que están atrás son un desastre.

No hay que prestarse para que esa gente siga ahí", apuntó Flores.



EN LO DEPORTIVO

La selección nacional de El Salvador venció por 1-0 a su similar de Honduras, en el inicio de la segunda gestión del técnico mexicano, Carlos de los Cobos. Ese es el primer juego amistoso de la selección cuscatleca de cara a su participación en el torneo Liga de Naciones de CONCACAF, que

iniciará en septiembre.

"Ganar no era mi prioidad. Lo importante era ver si los jugadores habían asimilado la idea para este juego. Lógicamente había que hacer una evaluación de cada uno de los jugadores. Enfrentamos a un rival difícil. Nuestra idea se impuso. No le generamos espacios al rival, no le permitimos

libertades", apuntó el timonel azteca.

Larín destacó la primera oportunidad que tuvo para ser capitán. El nuevo jugador del Comunicaciones de Guatemala era uno de los más experimentados en la cancha.

"Nos vamos satisfechos por el trabajo que se hizo ahora. Se ve el compromiso que tiene el jugador al venir a la selección. Lo hacemos por nuestra selección. Es bonito ser un referente en la selección. Ahora se me dio la oportuniddad de ser capitán. Ser uno de los líderes en la selección te genera un compromiso", apuntó Larín.