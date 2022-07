Alex Larín: “No se dan cuenta el problema que va a causar esta situación”

El jugador de la selección nacional Álex Larín, habló unos minutos con los panelistas de El Gráfico TV acerca de la crisis que atraviesa el fútbol.

En estos momentos, “el Cacho” se encuentra en Guatemala con su equipo el Comunicaciones, dónde observa a distancia todo lo que está sucediendo en el balompié cuscatleco y los problemas que están por venir.

Hay que recordar que hace un par de años, el fútbol chapín sufrió una sanción por parte de FIFA por problemas dirigenciales de la FEDEFUT. Sobre esto, Larín mencionó las similitudes que se están llevando a cabo en El Salvador y los problemas que tendrá la selección de cara a las próximas eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo ves todo lo que está sucediendo en El Salvador?

Triste la verdad por todo lo que está pasando. Yo soy de los que pienso que esto tiene que dialogar mejor, de buscar una mejor solución porque a la larga sale afectada mucha gente. No se dan cuenta del problema que va a causar esta situación. Yo siempre lo dije, el diálogo y la sensatez creo que son cosas que podrían cambiar el rumbo de todo esto y no ser sancionado por varios años.

Guatemala pasó por esto ¿Tus compañeros te preguntan sobre lo que está sucediendo en El Salvador?

Ellos me dicen que es una lástima, nosotros como selección veníamos en alza, la parte futbolística había mejorado mucho dónde estábamos peleando un boleto al Mundial. Me dicen que es una lástima porque en lo deportivo estábamos bien pero en lo administrativo hay que mejorar. Hay una oportunidad de ir al próximo Mundial dónde hay más posibilidades y lastimosamente con lo que se está viviendo difícilmente se pueda lograr.

¿Cuál es el cambio que se necesita en el fútbol salvadoreño?

Que se vuelva profesional todo, comenzando con los contratos. Los clubes están desesperados por la situación que están pasando. Si las cosas se arreglan que en el futuro, traten al jugador como profesional para poder pelear a nivel internacional y rendir como profesionales. Siempre ha sido un problema el contrato en El Salvador. En todos lados se cobra anualmente y solo en nuestro país son ocho cuotas, con suerte nueve. Yo no estoy a favor del INDES o de la FESFUT, yo busco el bienestar del fútbol. Será una lástima que se pierda la oportunidad de ir a un Mundial sin haber jugado.

Alex Larin en un partido de eliminatoria frente a Honduras

¿Cómo se recompuso el fútbol chapín tras la sanción de FIFA?

Acá en Guatemala los profesionales son los clubes, yo he escuchado de algunos compañeros quejarse de la federación. Ellos me preguntaban cómo manejábamos ciertas situaciones a nivel de selección. Yo no puedo hablar de la federación de Guatemala porque no sé pero muchos jugadores se quejaban y me preguntaban sobre el trato en El Salvador. Si llegamos a ser sancionados y ya de por sí los nacionales somos mal pagados, vamos a ser tres veces mal pagados al no estar jugando por nada.

¿No vale la pena para el futuro del fútbol tomar un riesgo y que nos caiga una sanción?

Yo creo que es lo que va a pasar, así como van las cosas y ojalá que cuando esto pase de verdad se apoye. Yo conozco mucha gente que apoya sin hacer ruido. Si salimos castigados me daría tristeza por lo del 2026 dónde apuntaban todos porque se abren otras plazas para ir al Mundial. Ahorita estuvimos peleando una octagonal y con la eliminatoria que viene estaríamos en la Copa del Mundo. Si salimos sancionados pues “ni modo” pero cuántas veces hemos pedido que Carrillo salga de la federación, hasta se lo hemos dicho en la cara. Ya entra un problema de poderes y cosas personales dónde afectan el fútbol.

¿Has compartido opiniones con tus compañeros de selección?

Los grupos son códigos. Con los mayores como Darwin y Nelson somos los que más platicamos entre nosotros pero estamos con la incertidumbre de no saber qué va a pasar.