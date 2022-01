Alex Larín: "Mientras tengan los números, tenés que ponerle la importancia adecuada a la eliminatoria"

El seleccionado Alex Larín opinó sobre el partido El Salvador contra Estados Unidos en Columbus. También hubo enlace con Raúl Renderos tras el triunfo del Metapán.

Alexander Vidal Larín conversó en el Güiri Güiri al Aire sobre el partido de la selección de El Salvador en la fecha FIFA de enero, en la que la Azul enfrentará a Estados Unidos Unidos en Columbus, a Honduras en San Pedro Sula y recibirá a Canadá en San Salvador.

El Salvador retomará la eliminatoria el jueves 27 de enero con el juego ante Estados Unidos bajo el clima frío de Columbus.

"Va a ser complicado, la verdad, estuve un tiempo en Juárez cuando estaba frío, pero no tan frío como está ahorita. Yo en FC Juárez me ayudaba con camisas térmicas, el club tenía ropa adecuada para ese clima. Ojalá que la selección también tenga ropa adecuada para enfrentar esos partidos. Son detalles porque en Centroamérica a ellos los complican con el calor y ellos no la pasan muy bien. A nosotros nos toca un clima frío y ojalá que las cosas se den a nuestro favor", expresó Larín.

"El Cacho" también analizó su incorporación a la azul.

"Estoy en Guatemala y yo me estaría incorporando, posiblemente, el jueves en Estados Unidos, están gestionando eso con el club y esperando en Dios que lleguen a un arreglo si no tendría que jugar el fin de semana acá y luego arrancar. Logré ponerme bien físicamente y retomar mi nivel y soy alguien que me critico a mí mismo y hay cosas que seguir mejorando", dijo el lateral izquierdo de la selección.

Además Larín analizó cómo fue el año 2021. "Tuve un cierre de año bastante bueno con mi club, salimos campeones de la Liga CONCACAF y se nos escapó el campeonato local pero se hicieron cosas muy importantes y en el club tenía bastante tiempo de no salir campeón en un torneo internacional y eso nos da un parámetro".

Cristian Villalta preguntó a Alex Larín sobre el incidente que tuvo en la selección con Enrico Dueñas luego que el jugador del Vitesse de Países Bajos lanzará su camisa al césped con enfado tras la derrota ante Panamá en el Rommel Fernández.

"Fue un pequeño percance que tuvimos con él (Enrico Dueñas) y se le hizo ver el mal gesto que él tuvo, él lo reconoció. Nosotros como mayores le dijimos que no lo volviera a hacer porque es la camisa de la selección, los mayores hablamos con él y nos pidió disculpas. Darwin y yo, y Roldán le dijo sus cosas. Es un gesto que se vio mal porque estás tirando la camisa de la selección y creo que no es adecuado", explicó.

Posterior al suceso, Enrico Dueñas, volante de la selección de El Salvador, se disculpó con los aficionados del combinado nacional luego de la derrota de su equipo ante Panamá en las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022.

Larín recordó sus orígenes en la azul y blanco. "Darwin también viene en la misma camada mía, fue una generación bien complicada la que nos tocó a nosotros, porque había jugadores con condiciones muy buenas, pero en la parte humana como que les hacía falta. Estar con Dago, Cheyo, que tenían una personalidad diferente a la nuestra y nosotros somos un poco más humanos y les damos la confianza a los jóvenes. Ahora que las cosas están bien en la selección tenemos que comportarnos a la altura y tratar de hacer bien las cosas. Antes no había condiciones y el ambiente era muy pesado".

Respecto a la selección y luego de ochos partidos en la eliminatoria, "el Cacho" recalcó que mantienen la misma actitud.

"Es la misma energía y el compromiso; la eliminatoria se ha ido complicando pero mientras tengan los números, tenés que seguir poniéndole la importancia adecuada a la eliminatoria, El Salvador tenía bastantes años de no estar en una fase final rumbo a un mundial y hay que valorar eso", dijo el seleccionado.

Orestes Membreño mencionó que Nelson Blanco, quien juega en la misma posición que Larín y ha dejado buenas sensaciones en la selección.

"Vi jugar a Nelson Blanco contra Ecuador y la verdad tiene cosas muy importantes, ellos se han formado en Estados Unidos, donde las academias te inculcan más que las de El Salvador y es importante el debut de él en la selección y tener a alguien que tenga un perfil bueno en esa posición. Hoy en día, Hugo Pérez no te garantiza que por nombre puedas jugar en la selección sino que por rendimiento. Él manda en la selección y si decide poner a un joven, el mayor siempre va a apoyar al que juega", agregó Alex Larín.