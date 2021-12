Alex Larín: "Ganar la Liga CONCACAF significó mucho para mí"

Alexander Larín no olvidará el año (2021), porque le ha dejado cosas muy buenas: regresó a la selección nacional, fichó por Comunicaciones, retomó su máximo nivel y ganó una Liga CONCACAF, convirtiéndose en el primer jugador salvadoreño en levantar la justa regional.

Pese a jugar con el Xelajú de Guatemala desde principio del 2021, Larín no estaba en el radar de selección nacional y ni si quiera apuntaba a jugar en un equipo grande del país centroamericano. La pandemia - como a muchos otros futbolista- había afectado su rendimiento debido al confinamiento y su regreso al Metapán no había sido del todo bien.

Todo cambió para Alex Larín cuando Hugo Pérez agarró las riendas de la selección nacional. El técnico estadounidense de origen salvadoreño lo invitó a retomar su nivel para ser uno de los ejes de su proyecto y como producto al trabajo se pudo ver al Alex Larín en su máximo esplendor.

El "Cacho" fue el primer legionario en entrenar con Hugo Pérez para los partidos de la selección contra Islas Vírgenes y Antigua y Barbuda en la fase preliminar de las eliminatorias mundialistas.

"Con Hugo Pérez tuvimos una charla bastante profunda en donde él me pedía ese compromiso con la selección, primero hacia a mí, porque con él estuve en el 2015 cuando el "Zarco" agarró la selección y fue muy sincero, me dijo que él nunca dudó de mis condiciones y quería que retomara mi nivel, mi estado físico y fue un sacrificio bastante grande", dijo Larín desde Ciudad de Guatemala.

"Cuando terminé el torneo en Guatemala con el Xelajú, me fui 15 días antes a la convocatoria de la selección donde él vio el compromiso y me ayudó a la larga a retomar mi nivel", recordó el "Cacho".

Los partidos en el Caribe y la Copa Oro fueron el punto de partida para Alex Larín en este 2021. Jugó 20 partidos con la selección de El Salvador, disputó 21 partidos con el Comunicaciones, nueve de ellos en la Liga CONCACAF.

Sin duda el 2021 para Alex Larín no pudo terminar mejor que ganando la Liga CONCACAF con el Comunicaciones, un logro histórico no solo para el jugador salvadoreño, sino para el fútbol de Guatemala en general.

"Estoy muy feliz por todo, quierase o no este año ha sido bastante bonito para mí porque primero volví a la selección, retomé mi nivel y en diciembre termino ganando un título en Guatemala que lo busqué desde la primera vez que vine, lastimosamente me lesioné en el 2018 y creo que no hay mejor manera de volver a un club cuando tenes una espina y luego salis campeón", dijo.

"Me siento muy contento en el Comunicaciones, ganar este título de CONCACAF ha significado mucho para mí, nos falta terminar el torneo local y como equipo nos hemos trazado ganar el torneo local y ojalá se nos dé", añadió.

Larín reconoció que el éxito de este año 2021 ha sido producto de un gran sacrifico.

"En nuestro medio decimos "tenés estrella", pero detrás de eso hay bastante sacrificio, cosas que uno en El Salvador quizá no lo ve, porque para un salvadoreño salir campeón fuera de su país es bastante complicado, a veces nos cuesta el doble o hasta el triple, ahora a mi se me ha dado salir campeones en varios países y la verdad solo lo disfruto", agregó.

Finalizó fijando su mente al 2022 donde aún puede salir campeón de la liga en Guatemala y terminar la octagonal con la selección de la mejor manera.

"Mi mentalidad es terminar muy bien la eliminatoria, mientras los números te den, aunque sea bastante difícil dl futbol siempre te da sorpresa. Si no se clasifica al mundial, quiero terminar dignamente la eliminatoria, porque vas escalando en el ranking y eso te da la oportunidad de pelear una eliminatoria y estar en la siguiente octagonal", concluyó.