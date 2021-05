Alex Larín: "Existe competencia con los jóvenes de la sub-23"

El lateral izquierdo Alex Larín dio sus impresiones tras trabajar en la primera semana de Hugo Pérez en la selección nacional. El jugador del Xelajú de Guatemala hizo énfasis en la "intensidad" que Pérez quiere implementar en la Azul y sobre la competencia que hay con los jugadores base del proyecto sub-23.

DECLARACIONES DE LARÍN:

"Hugo Pérez nos hace énfasis en que cambiemos la intensidad de entrenamiento, la intensidad de cuando enfrentemos a los partidos que tenemos pronto y creo que viene bien porque hay un plantel que él conoce, que es la base de sub-23 y ahora nosotros como "de experiencia" y adaptarnos a lo que él quiere", dijo Alex Larín.

Larín aseguró que el plantel que trabajó durante la primera semana a cargo de Hugo Pérez fue bien receptivo con la idea que el nuevo míster quiere implementar.

"El grupo ha sido bien receptivo, la base de la sub-23 que ya venía trabajando con él, nosotros que estamos por primera vez en la era de él tenemos que adaptarnos a lo que él exige. Nosotros como jugador estamos obligados a adaptarnos a la idea de él, por ahí hay muchos que les sorprende la idea de entrenar tres veces al día, yo he estado en lugares donde se entrenan tres veces y creo que es la manera adecuada de jugar", añadió.

El legionario explicó cómo fue el acercamiento de él con Hugo Pérez para concretar su regreso a la selección.

"Estuve con él en el 2015 cuando (Hugo Pérez) le estuvo ayudando a Jorge "Zarco" Rodríguez, como él me lo dijo 'yo te conozco', entonces por eso te llamé, quiérase o no somos jugadores que queremos estar en la selección, el compromiso está...hay que tratar de hacer las cosas que él quiere", dijo.

"Hasta el momento no me ha hablado de posiciones, creo que se basa en el tiempo que estuvo en la selección en donde jugué de lateral, así que ahí me va utilizar si entro en los planes de él porque aquí todos estamos peleando un puesto en la selección, hay una competencia con los jóvenes que él conoce y nada más toca adaptarnos a lo que él quiera", finalizó.