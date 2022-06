Alex Larín: “Estoy atravesando uno de mis mejores momentos”

El lateral izquierdo Alex Larín consiguió el fin de semana anterior conquistar un título más en su carrera. El domingo logró levantar el título de la Liga Nacional de Guatemala con el Comunicaciones, su segundo trofeo con los Cremas.

"Estoy muy feliz y a gusto en el Comunicaciones. Gracias a Dios el fin de semana obtuvimos un título más, es algo muy lindo en lo personal, y también ya el club se lo merecía, hace siete años que no salían campeones ellos y ya por suerte todo salió bien", expresó en el programa Güiri Güiri al Aire.

En la final, Larín se midió ante el Municipal de Jaime Alas, a quien considera un amigo cercano y que le pareció raro enfrentarse ante él por el título.

"Para mí fue un poquito incómodo porque jugamos un título entre los dos. Esta semana hablamos mucho entre nosotros. Somos muy cercanos, soy el padrino de la hija de él y nos juntamos a cada rato. Fue algo que no festejé con la misma alegría", señaló.

Con este título, Larín considera que está en su mejor estado de forma y que espera seguir peleando por un puesto en la selección de El Salvador.

"Cuando el profesor Hugo (Pérez) sobre que iban a haber cambios en la selección, para mí, quiérase o no es algo que me toca el orgullo porque a mí siempre me ha traído a la selección mi desempeño. Si uno está rindiendo en su equipo a la larga te tienen que llamar sí o sí. Ahora que salí campeón y volví a la selección me siento super bien, honestamente estoy atravesando uno de mis mejores momentos en el fútbol y me siento capaz de competirle a cualquiera por un cupo en la selección", declaró.

El lateral izquierdo también habló sobre la decisión de Alex Roldán de no venir, por el momento, a la selección, y comentó que la elección de su compañero es personal.

"Sí, la selección está abierta. Hemos hablado con Alex (Roldán) que si su decisión es no venir por el momento, cada quien. Está atravesando un buen momento con su club. Él ya dijo que necesita un tiempo para que las cosas cambien. Uno no sabe lo que va a pasar con este tema del INDES, si podemos salir sancionados o no", concluyó.