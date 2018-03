Alerta en Santa Tecla: pierde a su portero titular

El portero mexicano Joel Almeida no terminó la práctica de este martes en las filas de Santa Tecla debido a una recaída de su lesión en el ligamento de la rodilla derecha.Tuvo un choque con el zaguero Roberto Domínguez y tuvo que salir del entreno, de acuerdo con el preparador de porteros del plantel tecleño, René Alas.Por ahora no hay certeza de que el azteca pueda estar en el choque de ida de cuartos de final contra FAS, en Santa Ana. Según Alas podrían esperarlo hasta último momento.Alas indicó que si el mexicano no juega su lugar lo ocuparía el nacional Juan José Cruz Trinidad, quien ya está recuperado de una lesión en el hombro."Almeida salió resentido de su rodilla y los médicos lo estuvieron atendiendo. Hay que evaluarlo para saber si estará mañana ante FAS. Perdemos bastante al no tener a Joel. Nos complicaría el arco. Es complicado porque él que tiene que jugar estos partidos es Almeida, pero de igual manera, confiamos en Trinidad. Confiamos en todos los porteros que tenemos", apuntó Alas.Pero no todo es baja en el plantel verde. EL GRÁFICO conoció que el zaguero central Roberto Domínguez ha dejado atrás una contractura y está disponible para el juego ante los asociados.