Alerta en FAS: uno de sus mejores defensores se perderá el clásico

El defensor Xavier García trabaja al margen del grupo y es duda para el compromiso ante Águila de este fin de semana.De acuerdo con Emiliano Pedrozo, entrenador interino del cuadro tigrillo, el cuerpo técnico no quiere apresurar la recuperación del zaguero central. "Está saliendo de un fuerte golpe en la columna, pero Raúl Renderos en el fondo nos ha dado muchas soluciones. Así que por el momento no extrañamos a nadie", indicó Pedrozo.García atraviesa una lesión de coxis, la cual arrastra desde el partido de la jornada 12 ante Universidad de El Salvador.Desde la perspectiva del defensor central, el descanso y los trabajos de fortalecimiento han sido claves para lograr una mejoría. "Esta semana trabajaré más en labores específicas. Después de 12 o 13 días al margen, ya me siento mejor. El dolor es mínimo, pero me siento contento que poco a poco me iré incorporando", aseguró García."Esto es fútbol y las lesiones, a veces, impiden estar dentro del campo", agregó.El defensor de 26 años suma 11 participaciones en lo que va del campeonato Clausura 2017. “Desde afuera se sufre más. No es lo mismo que estar adentro porque uno quisiera ayudar. Solo resta apoyar a los que están dentro”, subrayó el ex Luis Ángel Firpo.El equipo santaneco ha sumado siete puntos en sus últimas tres presentaciones, aspecto que es bien visto por Xavier García.“Es una buena cantidad de puntos, pero sabemos que también nos falta mucho por recorrer. Hemos ido paso a paso, y nos hemos mentalizado que cada partido será una final. Los compañeros han hecho un gran trabajo”, declaró el capitalino.