Alerta en Águila: Benji Villalobos habla de una posible salida del equipo

Benji Villalobos, portero del Águila, salió del Cuscatlán con sesanciones encontradas tras caer 1-0 ante el Dragón, el sábado por la noche. Por una parte el portero salió contento por el pase a cuartos de final (pese a la derrota) y consolidado como el portero menos vencido de la fas regular; por otro lado, lamentó las críticas de la afición que lo señalaron como responsable principal de la caída de su meta y le recordaron su pasada sanción por participar en reuniones de amaños.



Lee también: "Me dijeron que pasaron cosas raras en el partido entre Águila y Dragón".

Villalobos se defendió y dijo que en ningún momento salió a regalar nada. Dijo que el gol de la salvación de los mitológicos fue fruto de la presión hecha en los tramos finales, pero aún así la frustración en sus palabras resultó evidente.

"A mí me deja bastante triste la opinón de muchos aficionados, porque quiérase o no, uno a veces trata de entregar el 100 por ciento", confesó.

¿FIN DE CICLO?

Y luego soltó una bomba: manifestó que a raíz de las diversas críticas que ha recibido ha pensado seriamente sobre su futuro en el Águila, aunque ello no implique una salida pronta del plantel.

“La verdad es que a uno se pone a pensar si el ciclo en Águila se ha terminado, porque recibo tantas críticas injustificables. Cualquiera puede criticar el gol, pero que alguien que sepa me venga a decir si en el algún momento pude haber hecho algo”, apuntó Villalobos.

“Tapé seis o siete (jugadas claras de gol ante Dragón). La gente no lo ve, pero es el mismo fanatismo que te hace hablar y la magnitud del partido. He pensado que ya tengo 13 años en el equipo y no sé si será el momento de seguir o ver qué pasa con Benji. Pero mi meta es terminar bien. Siempre voy a intentar tener a cero la meta del Águila. Ya vamos a ver el futuro de Benji, por ahora estoy mentalizado con lo que viene. Tengo la confianza de que el miércoles (en cuartos de final) será un partido importante”, externó.

Villalobos cerró la fase regular como el portero menos vencido del Clausura 2017 y se ha hecho acreedor de su tercer Guante de Oro de EL GRÁFICO, premio que será entregado en los próximos días.





¡Vaya confesión! Leé: "El goleador del Dragón 'jura' que le pidieron ayuda a los del Águila".