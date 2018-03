¡Alerta! Neymar vuelve a Barcelona

Volvió @3gerardpique ?????? A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Aug 22, 2017 at 10:08am PDT

Vaya escándalo el que ha generado Lionel Messi con esta foto en su cuenta de Instagram, en la que aparece él junto a Luis Suárez y Neymar, con la frase "volvió".Tal parece que el brasileño aprovechó un día libre con su nuevo equipo, el PSG francés, y retornó a Barcelona para hacer una visita exprés a sus anteriores compañeros, entre los que obviamente están Suárez y Messi.Fue el argentino el que no desaprovechó la visita para demostrar que la "MSN", uno de los mejores tridentes ofensivos que ha tenido el Barcelona, sigue junta, al menos por lazos de amistad.Lo curiosó es que colgó la foto en su Instagram y etiquetó a Gerard Piqué, seguramente por aquella famoso foto del defensor y Neymar con la frase "se queda".Segundos después de que Messi subiera la foto a su cuenta de Instagram, Neymar compartió también una imagen en su red social con Gerard Piqué, que seguramente se ha unido al reencuentro en la Ciudad Condal.Neymar le dedicó la frase "Se queda" al defensor central de los barcelonistas:Pero Neymar no viajó solo a Barcelona. Lo hizo acompañado de otro ex barcelonista, Dani Alves. En esta foto de Neymar se puede apreciar que hubo fiesta durante su regreso, a la que también se unieron otros jugadores de la primera plantilla del equipo culé, como Rakitic y Douglas:Piqué se despidió hace algunos días de Neymar con este emotivo mensaje en Instagram: