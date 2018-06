Remontada milagrosa mantiene viva a la campeona defensora, Alemania

A facc ro cazz . . . #toivonen #sweden #svezia #germania #germany #deutschland #mondiali #calcio #football #soccer #toivonen #goal #wow #worldcup2018 #russia #panenka #pallonetto #inter #juve #roma #lazio #napoli #golazo #likeforlikes #italia #milan #milano

A post shared by IL CALCIO (@ilcalcio11) on Jun 23, 2018 at 11:38am PDT