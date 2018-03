Alemania vapulea a San Marino en eliminatoria mundialista

NÚREMBERG (ALEMANIA) La selección de fútbol de Alemania hizo honor a su rol de favorita para golear hoy por 7-0 al combinado de San Marino por el Grupo C de clasificación para el Mundial de fútbol de Rusia 2018.El capitán y centrocampista del Paris Saint-Germain Julian Draxler abrió el marcador a los once minutos para un once alemán joven y sediento de goles, que el técnico Joachim Löw dispuso con algunas caras nuevas pensando en la Copa de Confederaciones que arranca en Rusia dentro de una semana.Sandro Wagner, del Hoffenheim germano, firmó un triplete (16', 29' y 85') y sus primeros tantos para Alemania. También Amin Younes (39') y Julian Brandt (72') celebraron con sendas dianas su primera aparición con la camiseta alemana. El defensor Shodran Mustafi completó el grupo de goleadores (47').Los actuales campeones mundiales lideran el Grupo C con 18 puntos de seis partidos y tienen una ventaja de cinco unidades frente al escolta Irlanda del Norte que les permitiría clasificarse para el Mundial en la próxima fecha de la eliminatoria.En los otros partidos del grupo, los norirlandeses vencieron 1-0 en su visita a Azerbaiyán, mientras que Noruega y la República Checa empataron 1-1.