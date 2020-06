Alejandro Dautt cumplió dos semanas de labores físicos en Santa Tecla

El portero de origen mexicano del Santa Tecla FC, Jesús Alejandro Dautt, se alista para jugar su segundo torneo de liga en El Salvador en medio de las restricciones sanitarias en que se encuentra el país desde marzo pasado a raíz de la pandemia del COVID-19 que lo ha obligado a guardar en su casa de habitación en la ciudad tecleña la cuarentena domiciliaria que se extenderá hasta el 15 de este mes.

Pese a ello, el jugador nacido en Los Mochis, Sinaloa aseguró que ya suma dos semanas de trabajo online para recuperar su estado físico a través de un plan de recuperación física que ha dejado el cuerpo técnico argentino encabezado por Osvaldo Escudero para que lo siga todo el plantel verdiazul.

"Ya llevamos dos semanas de ejercicios en línea y vamos a comenzar ya la tercera semana con el trabajo que nos envía el profesor Giraldo y con el profesor Óscar (Ayala), ellos nos mandan los ejercicios que debemos hacer como los de fuerza, de técnica de caída (en el caso de los porteros), un poco de trabajo abdomen, todos los ejercicios que logremos hacer en nuestro espacio en la casa" resaltó el guardameta sinaloense de los periquitos.

Dautt jugó en el Clausura 2020 sus primeros 10 partidos de liga en El Salvador y reconoce que pese a que no pudo completar el torneo por el tema de la pandemia ha logrado asimilar bien los cambios que debió afrontar en nuestra liga que dista mucho a la mexicana y hondureña donde estuvo antes de arribar a Santa Tecla y que el parón obligatorio que están acatando lo deben aprovechar cada jugador para trabajar personalmente su estado físico y mental por el encierro.

"En lo personal me he sentido bien, ya ante he estado trabajando por mi cuenta y ahora con los ejercicios específicos que nos han enviado los profesores siento que hemos avanzado más en nuestra recuperación a fin de estar listo para cuando la liga haga el llamado de competencia."

Con 30 años de edad, el portero nacido en Los Mochis destaca el proceso que ha tenido que recorrer para adaptarse al ambiente en El Salvador y pese a que sigue lejos de su familia en Sinaloa se consuela que se mantenga en comunicación directa por la pandemia y que todos en su hogar materno estén bien de salud.

"Seguimos guardado, pendientes de nuestros familiares en México por esto del virus. Me alegra que ellos estén bien, nos comunicarnos casi a diario y eso me mantiene concentrado en lo que debo hacer acá en Santa Tecla", destacó el guardameta que estuvo por dos años en el fútbol hondureño con el Club Lepaera en Lempira y con el Deportivo Vida de La Ceiba.

Sobre las rutinas que debe desarrollar en casa, el portero azteca afirmó que debe lidiar con algunos inconvenientes que no le dejan desarrollarlos de una manera práctica ya que en muchas de ellas ha debido de improvisar con lo que tiene.

"Creo que lo que me ha costado para seguir con estos ejercicios es el poco espacio que tenemos en la casa y que no podemos hacer los ejercicios de caída con la confianza y la comodidad que te brinda una cancha, estamos haciendo lo posible para cumplir con las indicaciones de los profesores, es complicado porque nos podemos lesionar en una mala caída y que además se complica por ahora no se nos permite salir a correr por las disposiciones de seguridad que hay", destacó.

INESTABILIDAD

La noticia recibida esta semana sobre el cambio de formato de competencia para el Apertura 2020 lo recibió con plácemes, no así que la liga no podría iniciar antes de septiembre, un tema que al portero mexicano no le cayó en gracia.

"Creo que el formato de competencia que se quiere implementar siento que será lo ideal para que todos nos acomodemos, creo que los dos grupos que formarán nos dará competencia a todos porque te obliga a ir por todo en cada juego, será más complicado alcanzar un boleto a la liguilla", manifestó.

Saber que el torneo podría comenzar hasta septiembre es un tema que para el portero de Santa Tecla les complicará a todos en el fútbol nacional.

"A nosotros como jugadores nos tiene consternados saber que posiblemente el torneo comience hasta septiembre, es una noticia que a todas luces salimos todos los jugadores perjudicados por el tiempo de espera que debemos tener para esa fecha", aseveró Dautt en alusión a que llevan más de dos meses sin percibir salario y que les genera la necesidad de solventar su supervivencia en el país.

"Es difícil para todos, especialmente a los jugadores extranjeros sostenernos en el país y esperar más tiempo para que nos cancelen un salario por nuestra labor, la verdad nos sentimos preocupados por ese tema, creo que todos los jugadores de las tres ligas pensamos lo mismo, es preocupante que se alargue el inicio del campeonato porque al final el más perjudicado en todo esto somos los jugadores porque no estamos en competencia", acotó.

Sobre el tema, el portero mexicano que suma ya 12 años de experiencia en el fútbol profesional comentó que no ha existido un acercamiento con la actual dirigencia de los periquitos pero admitió que ha recibido todo el apoyo necesario para solventar sus necesidades hasta el momento.

"No hemos tocado el tema, en lo personal no lo he hecho con la dirigencia, ellos están pendientes de mi permanencia en el equipo y pese a que firmamos un finiquito debemos esperar, el apoyo del equipo lo hemos recibido todos en el plantel, especialmente conmigo se han portado un 10 en atención."

Finalmente, Dautt reconoce que todo lo que están viviendo así como la espera que deben tener para que la liga comience en el país está ligada a las disposiciones de salud emanadas por el gobierno central.

"Sabemos que dependemos de todas las normativas del gobierno, esperamos que se resuelva pronto y es complicado no saber una fecha de inicio del torneo más que no podemos salir del país eso complica todo el panorama, especialmente para los jugadores extranjeros".