Alejandro Serrano es duda para el partido contra Belice

El partido entre la selección sub-19 de El Salvador y su similar de Honduras, en el torneo FIFA Forward UNCAF 2022, fue muy duro.

El juego tuvo una alta intensidad, y los catrachos realizaron fuertes entradas a la hora de ir por el balón. Su marca era fuerte, a tal punto que dos jugadores hondureños salieron expulsados.

Esas fuertes entradas dejaron a más de algún jugador salvadoreño, pero el que más lo resintió fue el defensor Alejandro Serrano.

A pocos minutos de que terminará el juego, el zaguero se tiró al suelo, en señal del malestar que sufría en su pierna izquierda. Tuvo que ser atendido por los médicos de la selección.

Al terminar el encuentro, Serrano salió del estadio siendo cargado, ya que no podía apoyar su pie izquierdo en el suelo.

El técnico de la selección nacional, Gerson Pérez comentó que desconocen, por el momento, si el defensor podrá seguir jugando con el equipo, y agregó que de no poder continuar afectará en gran manera a la plantilla, ya que la dejará muy limitada para lo que resta del torneo.

"Ahorita vamos a ver cómo está (Alejandro Serrano), no sabemos aún. Tuvo que salir, ojalá esté bien porque aquí no podemos cambiar jugador del cuadro y solo podemos llevar 16 por reglas UNCAF, ojalá que no nos quedemos con uno menos porque son muy limitados los puestos que tenemos", señaló Pérez.