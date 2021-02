Alejandro González renuncia al cargo de vicepresidente deportivo en Águila

Alejandro González confirmó que renunció al cargo de vicepresidente deportivo del Águila el domingo anterior después de la final ante Alianza.

El motivo de su decisión, según comentó el ahora ex directivo del Águila es que no estuvo de acuerdo con algunas situaciones del equipo y decidió dar un paso a un costado.

"Es cierto, tuve diferencias administrativas por la manera en que se ha manejado el torneo. No estoy con ánimos de profundizar. No soy el dueño del equipo, les deseo la mayor de las suertes. No se puede seguir", expresó González.

El empresario comenzó su segunda etapa con Águila en abril del 2020 luego de una reestructuración en la junta directiva del equipo naranja y negro.

Águila disputó el domingo anterior la final del Apertura 2020 contra Alianza y perdió por 3-0 con lo que el club no pudo celebrar la ansiada corona 17 e igualar al FAS en número de títulos en el fútbol salvadoreño.

González fue presidente del equipo migueleño de 1998 a 2005. En su periodo al frente del Águila, el equipo mimado de San Miguel ganó el título Apertura 1999, Apertura 2000 y Clausura 2001.

Después de más de 15 años de ausencia en la dirigencia emplumada, por motivos laborales, González retornó a trabajar al nido, con la misión principal de devolver identidad al plantel naranja y negro. Su primera decisión para ello fue la confirmación del timonel argentino Hugo Coria para el Apertura 2020. Ese entrenador suramericano trabajó con González cuando el equipo emplumado fue campeón en los años 1999 y 2000. Luego, en 2003, Coria se iría de ese plantel por primera vez, como entrenador.

"Águila no puede seguir llegando a los estadios y verlos vacíos, con gente sin ninguna identificación con la afición. Por eso es importante el acercamiento con todas las barras del equipo, para que vayamos para adelante. El jugador número 12 es importantísimo. Pretendemos recuperar esa hegemonía de Águila, que se ha perdido muchísimo", dijo González en charla con EL GRÁFICO tras su nombramiento en abril del 2020.