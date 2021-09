Alejandro Dautt aparece para aclarar situación con Santa Tecla

El portero mexicano Alejandro Dautt salió al paso para explicar que renunció al Santa Tecla debido a una emergencia familiar y que por el mismo motivo tuvo que retornar a México. El guardameta aseguró que notificó al equipo de su renuncia por medio de una carta enviada el pasado 3 de septiembre.

"Quiero aclarar a la prensa y afición que me encuentro mejor que nunca de salud, y efectivamente el día 3 de septiembre tuve que retornar a mi país por problemas familiares que me impiden estar de regreso en El Salvador, por motivo de la pandemia me tocó sufrir ya una pérdida y creo que la familia siempre está antes que todo, a su vez el mismo día de mi salida notifiqué mi carta de renuncia voluntaria al presidente del equipo Santa Tecla, Eduardo Amaya, misma que ya está en copia lara la Federación y la Primera División", explicó Dautt en una carta publicada en su cuenta de Twitter.

El pasado miércoles 8 de septiembre, el Santa Tecla publicó un comunicado en donde informó que el portero dejó de llegar a los entrenamientos y que desconocía su paradero, por lo que el equipo procedería a tomar acciones correspondientes ante tal falta.

"Desconozco la causa del comunicado por parte del equipo a la prensa y afición, mismo qieme parece desagradable y totalmente fuera de lugar", aseguró Dautt.

LA PARTE DEL CLUB

Se contactó el día miércoles 8 de septiembre (luego del comunicado) con el presidente del Santa Tecla, Eduardo Amaya, y él aseguró desconocer la existencia de "una carta de renuncia". El dirigente del equipo, incluso, se dijo estar sorprendido cuando se le notificó de la ausencia de Alejandro Dautt en el equipo ya que afirma tener una relación fluida con el guardameta mexicano.

"En principio nosotros nada más teníamos esos rumores de que él se había ido, desconozco como presidente del club si él está o no en el país, se me informó el lunes de que el jugador no llegó el viernes y sábado a entrenar y desconozco que haya una carta de renuncia, por el contrario se va a proceder como corresponde. No tenemos previsto a inscribir a jugadores", dijo el dirigente tecleño.

"Vamos a proceder como corresponde la norma deportiva, vamos a proceder ante la Federación. Desconozco a lo mejor si alguien dentro del club conoce más de ese asunto, él nunca se comunicó conmigo y no sé si lo habrá hecho con alguien más. No tenía una llamada de él, la comunicación con él siempre ha sido buena y fluida, es más me enteré el lunes por sorpresa", agregó.

DAUTT NO QUIERE HACER NINGÚN RECLAMO ECONÓMICO

Alejandro Dautt también reveló (con captura de pantalla) el correo en donde copia a Santa Tecla su carta de renuncia. El mexicano aclaró los motivos y aseguró no querer "hacer ningún reclamo ecónomico" al equipo.

"Me disculpo por no hacerlo personalmente pero me tomó por sorpresa y tuve que salir de emergencia, soy sabedor que mi salida repentina podría ocasionar inconvenientes para el equipo, mi intención jamás ha sido perjudicarlos, sin embargo, después de todo lo vivido con la pandemia del Covid-19 y estando en un país extranjero priorizo en mi familia y sus necesidades. Espero tener comprensión", escribió Dautt.