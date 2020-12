Alejandro Dautt: “Sabía que Peñaranda me mandaría allí la pelota”

El portero de origen mexicano del Santa Tecla, Alejandro Dautt, se convirtió el pasado domingo en Santa Ana en el héroe de su equipo luego de quitarle un penal al colombiano de FAS, Raúl Peñaranda, justo al minuto 90+9 de juego para sentenciar el empate a un gol con que terminó dicho partido en el cierre de la fecha cuatro de la fase de hexagonales del torneo Apertura 2020.

Al final del partido, y con la euforia aún a flor de piel, el guardameta nacido hace 30 años en Los Mochis, Sinaloa no quiso tomar todo el crédito del empate a un gol ante los tigrillos y afirmó que su labor fue solo el corolario del trabajo de todo el equipo.

“Creo que fue el equipo completo el que ha permitido este resultado, ha sido el esfuerzo desde David Díaz adelante hasta el último hombre atrás. Fue un esfuerzo en conjunto, nos afectó un poquito la expulsión (de Yosimar Quiñónez), pero nos llevamos un punto ante un rival difícil y en una cancha difícil, creo que es bueno, nos ayuda a sumar y espero que sea la partida para hacer las cosas bien en los seis partidos que nos quedan en esta fase”, destacó con emoción.

Sobre la jugada del penal en contra ya en tiempo de descuento y cuando todo el equipo se defendía por conservar el empate, Dautt aseguró que “el penal para mí no fue, debo defender a mi equipo obviamente, a Kevin Reyes no le quisieron marcar un penal y en la siguiente jugada nos marcan un penal en contra. Espero que los árbitros analicen su trabajo, son humanos y se pueden equivocar. Gracias a Dios su sanción al final no afectó en el marcador pero debemos tomar en cuenta el trabajo de todos porque nos echa a perder toda la semana de nosotros y pudimos habernos llevado una derrota (injusta) a casa”. aseguró.



BIEN ANALIZADO

Acerca del penal atajado, el guardameta azteca confesó que ya tenía estudiado los cobros de penal del colombiano Raúl Peñaranda y que se la rifó lanzándose a su costado izquierdo porque el atacante colombiano lanza casi siempre sus cobros de penal a su costado derecho.

“En el torneo pasado me toco que me cobrara un penal Peñaranda acá mismo en el Quiteño y por ello lo había estado analizando, sabía que él los cobraba allí (a su costado derecho), así los hizo cuando él estaba en el Alianza, sabía que era su fuerte (cobrarlos allí), era el último minuto de juego e iba asegurar el tiro en su lado fuerte y por eso me lancé a ese lado. A Dios gracias acerté”, confesó el guardameta que se perdió tres fechas por una lesión en su hombro derecho.

“Ya la lesión en mi hombro es cosa del pasado, ya me siento mejor, gracias a Dios estuve tres semanas fuera donde Wilberth (Hernández) hizo muy bien las cosas, le brindó seguridad al equipo, pero ya estamos de vuelta y ojalá podamos hacer las cosas bien en las seis finales que aún nos quedan jugar”, indicó con alegría por el empate dorado sacado de suelo santaneco.

“Claro que es un punto de oro, todo lo que suma es bueno para el equipo”, concluyó.