Alejandro Bentos se ofrece a volver a FAS ¡Y sin cobrar!

Alejandro de la Cruz Bentos se niega a mantenerse al margen del fútbol y del equipo con el que tocó la gloria deportiva: el FAS. Este martes dijo que “quisiera regresar como jugador” o como un motivador, tras quedarse el equipo a las puertas de una nueva final.

El argentino, de 40 años, indicó en el programa Infierno Rojo que “Quisiera regresar a FAS como jugador y demostrarle a todos esos que dicen ser directivos que para mí no son directivos”, aunque finalmente aclaró su intención dentro de una posible inclusión en el plantel santaneco.

El de Corrientes, Argentina, manifestó que “si la directiva de FAS llama, aunque no juguemos podemos ir de psicólogos allá dentro”, luego de que los felinos sumaran cuatro años de no llegar a una final del fútbol mayor.

Y fue más allá: “Lo que yo quiero es estar en el grupo para motivarlos… lo que hacía Fito (Adolfo Menéndez padre) conmigo (era que) él me pegaba en el pecho, me decía que yo era el mejor y yo me sentía, entraba (a la cancha) y hacía pedazos a cualquiera. Eso (motivación) es lo que necesita ahora el grupo”.

Además, dijo que el equipo occidental necesita cambios en su base de jugadores: “En FAS tienen que salir siete, ocho jugadores… ya decirles ‘muchas gracias, ya estuvo, ya cumplió el ciclo’”.

El suramericano jugó por 14 años en el FAS, hasta 2015, y luego firmó contrato con el Leones de Occidente de segunda división, en 2016. Con los asociados fue una de las piezas clave del equipo que sumó cinco coronas de la mano del peruano Agustín Alberto Castillo entre 2002 y 2005.