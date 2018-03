Alejandro Bentos recibirá este domingo su homenaje

El estadio Óscar Alberto Quiteño albergará este domingo un partido de homenaje a Alejandro de la Cruz Bentos.Los organizadores del evento manifestaron que el episodio contará con todos los componentes para que el exjugador argentino se despida de la afición santaneca por la puerta grande.“Alejandro de la Cruz se merece esto y más. Con su fútbol y con sus locuras fue gestor, junto a otros grandes jugadores, de tardes de gloria y campeonatos para FAS. Es uno de los pocos extranjeros que ha dejado huella y recuerdos en la retina de la afición”, manifestó Ricardo Mena Laguán, uno de los coordinadores del compromiso.El evento contará con la participación de Jorge “el Mágico” González, Juan Carlos Panameño, Ernesto Góchez, Marcelo Mesías y otras personalidades que compartieron terreno de juego con “el Loco”.Previo al evento, Alejandro Bentos mencionó: “Es importante porque voy a despedirme de esa gente que estuvo en las buenas y en las malas. No solamente conmigo, sino que con el equipo”.En la misma línea, el nacido en Corrientes, Argentina, afirmó: “Siempre dije que si no jugaba en FAS, no iba a firmar con otro equipo de primera división. Creo que será un partido de emociones. Los equipos estarán integrados por buenos jugadores, algunos activos en el fútbol local”.El evento estaba trazado para finales de mayo. Sin embargo, daños en el escenario deportivo santaneco, por severas lluvias, obligaron a que se reprogramara. “Con esfuerzos de la gente de Santa Ana y organizadores, se logró levantar la torre del estadio, ya que queríamos mantener el partido en el Óscar Quiteño”, afirmó Bentos.