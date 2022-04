Alejandro Bentos confiesa haber jugado intoxicado una semifinal ante Alianza

El ex delantero e ídolo de FAS, Alejandro Bentos, contó una anécdota en sus días de jugador cuando enfrentó a Alianza en una semifinal de la liga mayor.

El argentino confesó al canal de youtube “Solamente una plática” que previo a una semifinal contra el cuadro capitalino, llegó en estado de ebriedad y tuvo que hacer una apuesta con el preparador físico de aquel entonces Carlos Villarreal para no ser castigado.

“A las 10 de la mañana me voy a ‘cuatro viento’, ahí por la 25 y me encontré a un amigo y me dijo ‘tomate una’ y yo le decía que tenía partido pero me insistió y me terminé tomando nueve”, dijo Alejandro.

A pesar de que FAS jugaba de noche habitualmente en esa época, la semifinal del Clausura 2005 estaba pautada para las 3 de la tarde en el estadio Quiteño luego de que los albos habían vencido por la mínima en la ida.

“Al llegar a la casa mi mujer me preguntó si había tomado y me tiró al césped y me arrojó agua por todo el cuerpo. Yo estaba ‘re pedo’ y me dio sopa y luego dormí un rato. Como las 2 me voy levantando y a esa hora era la charla técnica y llegué tarde al estadio y le dije al técnico (Agustín Castillo) que me había quedado dormido por la siesta pero el profesor Villarreal me había notado que no estaba bien. Me encerró en el baño y luego de interrogarme e insultarme me dijo que hiciéramos una apuesta dónde no le iba a decir nada al profesor Castillo (Chochera) si llegaba a meter uno o dos goles”, comentó Bentos.

Ya en el partido, hay que mencionar que FAS terminó llevándose al triunfo por el marcador de 4-1 (4-2 global) y que al atacante sudamericano marcó dos goles en aquella tarde.

Bentos, Murgas y Góchez celebran el gol en la semifinal ante Alianza, Clausura 2005

“Si llega a meter gol le regalo dos cajas de cervezas y si no mete ninguno le digo al profesor y se va para afuera. Ya en el partido estaba con las revoluciones a mil chocando con los defensas, con Mario Elías Guevara y ellos decían que estaba borracho pero como no hay antidoping. Al final terminé anotando dos goles, uno de penal y cuando salgo estaba el profesor y me hace señas de una hielera y ahí agarramos con Pacheco”, agregó el ex jugador de FAS.

Alenadro Bentos disputa un balón con el zaguero de Alianza

En dicho torneo, el cuadro tigrillo terminaría levantando el título al vencer en la final a Firpo 3-1 en el Cuscatlán, en lo que significó el campeonato 16 para FAS y el último que consiguió Agustín Castillo al mando del cuadro santaneco.