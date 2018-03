Alejandra Herrera, la joya salvadoreña del River Plate

Alejandra Herrera Reyes partió en febrero de 2015 rumbo a Argentina, con la mira puesta en fichar con el equipo femenino del River Plate, una potencia en el fútbol gaucho en todas sus divisiones. Dos años después, es segunda capitana del equipo y una pieza inamovible.“Cuando llegué ya tenía un buen nivel de fútbol para competir, solo que aquí es de un poco más de contacto físico y es un poco más rápido. Yo puse como prioridad explotarme porque cuando recién vine, me adapté al trabajo físico”, expresó la mediocampista nacional, que lleva ya cuatro torneos en la nación sureña, tres de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) y uno de copa.En "el Millonario", Herrera Reyes se ha ganado el puesto sudando sangre, lo que le valió la titularidad desde un inicio. Su debut, en el Torneo 2015, lo tiene fresco en la mente.“Fue en la octava fecha, pues por motivos de migración nuestro documento no estaba a tiempo, aún no tenía mi DNI (Documento Nacional de Identidad). Íbamos a jugar un superclásico. Quedamos cero a cero de local y jugué de titular”, dijo la mediocampista criolla, que utiliza el número 8 en su dorsal.En sus últimas tres salidas al campo con la casaca de la franja roja, Herrera anotó cuatro tantos. Lleva un total de cinco esta campaña, incluyendo el triplete en la paliza por 10-0 al Independiente, y otro más en la goleada de 5-0 al recién ascendido Villa San Carlos.En la temporada actual, su club es segundo en la tabla general tras perder precisamente ante el líder en el "Superclásico", el Boca Juniors. Están a un punto de distancia a falta de cuatro fechas. Las del cuadro "gallina" tienen 49 puntos y los xeneizes, 50.De igual forma, la salvadoreña ha encontrado su estado de mayor regularidad en el equipo que dirige Daniel Reyes, el técnico que precisamente le hizo el llamado para que viajara a Argentina. Y bajo su batuta, y con la colaboración de la nacional, el River sueña con ganar un torneo que se le niega desde hace 11 campañas.“Personalmente (el campeonato) es lo que he venido a buscar acá a River, y ha sido todo un proceso para venir a ganarlo. También sería espectacular porque el campeón va a (Copa) Libertadores y eso sería otro escalón en nuestra carrera profesional”, comentó la cuscatleca, quien dice que lo que más extraña del país son sus padres y las pupusas.Sobre su futuro, Herrera Reyes anhela “escalar a otro nivel, futbolísticamente hablando, poder seguirme explotando, ya sea aquí en Argentina o en otra opción, y prepararme, estoy estudiando para nutricionista y espero poder ejercer mi profesión en un par de años”.