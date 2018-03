Alcalde de Metapán mordió a un aficionado del Santa Tecla

Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán y directivo del Isidro Metapán, está en el ojo de la tormenta después que salió a la luz un video de una disputa con aficionados del Santa Tecla, sucedida el pasado sábado en el estadio Jorge "Calero" Suárez.

El hecho sucedió antes del juego entre el Metapán y Santa Tecla, en los graderíos del estadio. Umaña Samayoa, protagonizó un intercambio de palabras con algunos hinchas de Santa Tecla; los ánimos se caldearon y el jefe municipal y un aficionado tecleño terminaron en agresiones físicas, que incluyen una supuesta mordida del edil.



De acuedo con el alcalde calero, él fue a pedirle a un grupo de aficionados tecleños que se retiraran de la zona en la que él se encontraba con otros directivos del equipo, porque el ruido de los tambores y otros instrumentos era muy fuerte.

"Esa bulla no la había hecho ningún otro equipo. Yo les dije que se fueran, que no les íbamos a permitir esa bulla acá (en Metapán). Yo lo que hice fue empujarle el tambor, entonces uno de esos aficionados de Santa Tecla me trató mal y me empujó al mismo tiempo. Yo no tendría que ofrecerle disculpas por eso, creo que sería al contrario, porque quien me empujó fue él. Me agarró y yo tenía que defenderme. Pero yo no estoy seguro de haberlo mordido. Yo tengo lesionada mi mano izquierda, pero gracias a Dios no me pasó nada. Uno se nubla de la mente. Yo ya ni me acuerdo cómo empezamos (la pelea)", apuntó el dirigente.



Vía mensaje de Facebook, un aficionado nos compartió cómo quedó el aficionado que fue mordido por el alcalde:





FUE POR OFENSAS

Samayoa, en plática con EL GRÁFICO aseguró que no se acuerda de nada. Pero sí trajo a cuenta algunas ofensas verbales de parte del hincha tecleño.

"Me trató de hijo de p... Me molesté. Me bajé a las gradas para decirle a la Policía que esos aficionados debían retirarse, pero cuando lo hice ese aficionado me puso la mano en la espalda y me aventó. A partir de ahí la mente se me nubló. Yo no soy una persona rencorosa. Usted me puede tratar mal a mí en un momento y después hago como que nada ha pasado. Para mi fue un accidente", detalló.

Luego dejó entrever que el hecho de la mordida sí sucedió. "Quizá yo lo mordí, pero no estoy seguro de haberlo mordido. Quizá me topo a la cara de él y eso pienso que fue. Me tocó reaccionar de esa manera a mí. Perdí el conocimiento y no me acuerdo de nada, se lo juro. Al final se hizo una media trifulca", apuntó el alcalde metapaneco.

Como figura pública y política, Umaña indicó que el altercado con el hincha tecleño no tiene importancia.

"Cero importancia, porque fue un accidente. Fue algo sin mala intención, no planeado. Fue algo de segundos, así de facil", aseguró el alcalde de Metapán.



Si ves la nota desde tu celular y tiene problemas con la reproducción del video, te invitamos a verlo desde nuestro Mediacenter: "Trifulca entre aficionado del Santa Tecla y alcalde de Metapán".