Albos y toros con boleto a los cuartos

Este domingo se disputó la novena jornada de la segunda fase del Apertura 2020 y las cosas comienzan a definirse de cara a los cuartos de final. En el grupo A, el Alianza amarró el boleto tras derrotar al Isidro Metapán en el estadio Cuscatlán y decir presente en la otra fase. Los albos acompañan al Águila y solo falta definir dos boletos que estarán entre el Jocoro, Sonsonate y Marte. El Metapán quedó eliminado.



En el grupo B, el Firpo cerró los cupos y acompaña al FAS, Once Deportivo y Municipal Limeño, quienes ya tienen el boleto en mano y solo pelean por el primer lugar. Mientras que el Santa Tecla y el Chalatenango quedaron sin opciones de avanzar en el torneo.

Los paquidermos tuvieron que esforzarse al máximo para doblegar a los jaguares hasta que un remate en los linderos del área de Wilfredo Cienfuegos, que contó con un leve desvío de un defensor, superó la zaga para abrir el marcador. El 1-0 fue suficiente para el boleto de los aliancistas a la siguiente instancia en el primer encuentro qu dirige Milton Meléndez tras la salida de Juan Cortés en este torneo.



Por otra parte, el Once Deportivo empató con el c Firpo con marcador de 1-1 en el estadio Simeón Magaña de Ahuachapán y el Tanque Fronterizo ahora comparte el liderato del Grupo B con FAS y Limeño. El Firpo, por su parte, clasificó a cuartos de final ocupando el cuarto lugar.

El cuadro local comenzó con un asedio sobre el área defendida por el conjunto usuluteco y el arquero argentino Matías Coloca se levantó como figura. Luis Canales abrió el marcador, pero David Rugamas, en el complemento, puso el empate.



En tanto, el Águila y Sonsonate empataron a un gol. Nicolás Muñoz adelantó a los locales por la vía del penalti y luego le anularon un gol en un fuera de lugar inexistente.



Los cocoteros alcanzaron el empate por intermedio de David Boquín y siguen con vida.



En Santa Rosa de Lima, el Municipal Limeño remontó un tanto inicial de Miguel Lemus y superó al Chalatenango por 2-1 con goles de Samuel Giménez y Ramón Rodríguez.



Mientras que en Las Delicias, el FAS se impuso por 0-2 con goles de los paraguayos Diego Areco y Luis Rodríguez y siguen en la pelea por el liderato. El Jocoro, por su parte, empató en un gran partido frente al Atlético Marte.