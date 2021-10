Alberto "Chochera" Castillo toma las riendas del Águila

El Águila ya cuenta con el peruano Alberto "Chochera" Castillo para la dirección técnica en lo que resta del Apertura 2021. El estratega ya está en el país y este miércoles por la tarde dirigió su primera práctica en el nido.

Por cosas del destino, su duelo estreno en esta segunda etapa con los emplumados será nada menos que ante el FAS, equipo con el que marcó una época y ganó cinco títulos en tres años. El sudamericano confía en recomponer el equipo negronaranja que ha sido irregular en el campeonato.

"Es un reto difícil porque uno llega a la mitad del camino, pero también hay cierta ventaja porque conozco siete jugadores, conozco lo difícil que es manejar al Águila extra cancha, pero he llegado a equipos complicados y al final nos hemos entendido. No se trata de apañar al jugador ni pelear con ellos, se trata de empezar de cero", dijo el entrenador.

El Águila marcha en la séptima posición de la tabla con 17 puntos, si bien en puestos de clasificación, aún con la amenaza de quedarse fuera pues el noveno lugar, el Chalatenango, está a cinco unidades. Los emplumados vienen de caer en casa 1-2 ante el Once Deportivo en la despedida del timonel argentino Cristian Domizzi.

Acumulan ya tres partidos sin ganar pues aparte del revés ante el Tanque Fronterizo, empataron contra el Firpo y perdieron ante el Alianza. Por ello, la directiva confía en que "Chochera" pueda darle un cambio de dirección a la irregularidad del equipo.

BAJA

Por otra parte y de cara al choque ante el FAS, el extremo de la selección nacional, Jairo Henríquez, no estará disponible debido a una ruptura fibrilar en su pierna derecha. Esto lo sufrió en el juego ante Costa Rica el pasado domingo y tiene diez días de baja.

"Tiene una pequeña ruptura superficial del bíceps femoral de la pierna derecha, es una ruptura microfibrilar y no una contractura, razón por la que no puede jugar y estaría en proceso de recuperación unos diez días. Es una lesión pequeña pero no se puede arriesgar", informó el médico de la selección, Heriberto Guerrero.

De esta manera el equipo negronaranja trabaja en las variantes para encarar el clásico, tomando en cuenta también la baja del zaguero Ronald Rodríguez quien sufrió hace un mes una fractura.