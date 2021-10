Alberto Castillo: "Vine sin garrote y comenzando de cero"

El peruano Alberto Castillo, nuevo DT de Águila, celebró como si ganará el título nacional tras el pitazo final del árbitro Jaime Herrera en los graderíos del estadio santaneco, y no era para menos, apenas cuatro días de entrenos y ganaba el clásico nacional en Santa Ana.

"Fueron tres puntos de oro, por la magnitud del rival, por ser el clásico, por el debut, por ser de visita. Hay que felicitar la entrega de los muchachos, no fue el partido soñado el que hicimos pero así son los clásicos y las finales que se juegan para ganarlas y gracias a Dios lo conseguimos", destacó el timonel peruano quien deberá esperar esta semana para obtener sus papeles y poder dirigir desde campo en la fecha 15.

Al preguntarle acerca de la labor de sus pupilos, Castillo alabó "el orden que tuvieron ya que debían presionar al rival, evitar que FAS tuviera la pelota ya que la domina bien, te aniquila con paciencia y uno debe saber tener paciencia", recapacitó.

Sobre el gol tempranero de su equipo, "Chochera" admitió que "ayudó mucho porque a veces un gol tempranero desluce un partido, creo que de no haber anotado tan temprano habríamos sido un equipo más propositivo porque cuando uno comienza ganando siempre trata de guardarse em resultado", afirmó.

#LMF | Así fue el gol tempranero de Yan Maciel con el que abrió el marcador en el Clásico Nacionalpic.twitter.com/rDTYu4dGut — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 17, 2021

Sobre el cambio de mentalidad de sus pupilos tras vivir con el argentino Domizzi momentos difíciles dentro del camerino, Castillo fue franco en señalar que "lo resumo en dos palabras, no venga con garrote y he comenzado de cero. No he hablado una sola palabra de lo que sucedió dentro del camerino con el entrenador anterior. Sé que en el fútbol entran y salen técnicos constantemente y hay que adoptar otro dialecto, otro discurso para que los jugadores entren colombiano nuevos como se dice", indicó. "Bien por ellos porque a veces no hay que darle razón a la gente que los critica, y eso es bueno porque el esfuerzo de los jugadores nos ayudarán para tomar un envión que el equipo necesitaba", destacó.