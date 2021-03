Alberto Castillo: "Ser máximo anotador de un país es un honor grande"

Alberto Agustín Castillo, técnico peruano, fue de los primeros en felicitar a Nicolás Muñoz por IGUALAR o SUPERAR el récord de 294 goles del hondureño-salvadoreño Williams Enrique Reyes en la primera división de El Salvador y desde su natal Lima "La Chochera" repasó algunos pasajes de la carrera deportiva del panameño.

Según las cuentas de Castillo dirigió a Yuyu en cuatro equipos diferentes en el fútbol salvadoreño y no duda en aplaudir el profesionalismo de Muñoz por mantenerse activo y lograr una marca importante a sus 39 años.

"Tuve la fortuna de dirigir a Nico en FAS, Águila, Chalatenango y Metapán, lógicamente, la felicitación del caso porque un récord no se consigue así a nivel mundial y ser máximo anotador de una liga en un país es un honor grande y él lo ha conseguido por su esfuerzo, cuidado personal y a los 39 años muchos futbolistas ya no están jugando", expresó el ex técnico de FAS.

Con el FAS, Alberto Castillo ganó cinco títulos y estableció una hegemonía felina del 2002 al 2005.

"Haber cuidado su estado físico, su vida personal y la mentalidad puede ser una de sus virtudes, es un conjunto de virtudes y de facetas que hay que superar para llegar a esa meta y él lo ha conseguido", mencionó el suramericano.

Chochera también recordó algunos pasajes de la carrera de Nico bajo su dirección técnica como la fractura de Muñoz en FAS que le impidió jugar la final del 2004 ante Balboa.

"Nico estuvo en Chalatenango y en esa época nosotros en FAS el cambió que hacíamos era de un delantero que acompañara a Williams Reyes y Alejandro Bentos, lo trajimos para FAS cuando la directiva de don Reynaldo hizo un esfuerzo y él quedó campeón ese año con 14 o 15 goles pero justo en la semifinal de ese año él tuvo la fractura en una jugada insignificante con el jugador Bicca, de Metapán, fue raro porque el jugador le piso la parte de atrás y se le rompió la parte de adelante", recordó el entrenador peruano.

En el Apertura 2004 Nicolás Muñoz fichó con los tigrillos, y en ese torneo los santanecos fueron campeones; sin embargo, el delantero panameño no pudo estar en ese partido debido a una lesión en la tibia sufrida durante la semifinal de vuelta en un choque con Juan Bicca (exzaguero del Metapán) que lo privó de jugar la final.

"Había sido uno de los mejores jugadores del equipo y no pudo jugar la final contra Balboa y cuando salimos campeones le llevaban los chicos en muletas para celebrar el título contra Balboa pero a la vez era complicado porque todavía tenía mucho dolor. Estuvo un torneo fuera, no jugó la siguiente final y se recuperó cuando fuimos a una gira pero ya no pude seguir con el equipo", explicó "La Chochera".

En el siguiente torneo, el Clausura 2005, el panameño-salvadoreño se mantuvo en el cuadro tigrillo y una vez más se coronó campeón, aunque el delantero tampoco pudo jugar por otra lesión.

Después de dirigir a Nicolás Muños en cuatro equipos, Alberto Castillo no tiene mayor problema en definir un rápido perfil del futbolista y actual delantero del Águila en el Clausura 2021.

"Nico siempre era un jugador alegre en los entrenos, de buen humor era un jugador muy bromista, a veces demasiado, siempre dejó su marca en lo profesional y era un jugador a imitar y era un referente para el equipo",,recalcó el entrenador suramericano.

La Chochera también compartió algunos consejos que le dio y recalca que era exigente con Nico y los demás jugadores.

"Yo era muy exigente con Nico y él lo sabe, tenía muchas facetas y yo los consejos que le daba eran los que le doy a todos mis jugadores, que traten de aprovechar el momento que el fútbol pasa rápido y que siempre deben estar listos para la alta exigencia y ser un profesional carta cabal.Teníamos nuestras discrepancias pero al final siempre en el tema futbolístico pero todo era producto de la exigencia, después nos llevamos bien en todo aspecto", reforzó.

El técnico peruano reside en Lima, donde pasa cuarentena y no tiene equipo confirmado por el momento. El último equipo que dirigió fue el Llacuabamba de Perú donde jugó Kevin Santamaría y por el momento está a la espera de ofertas.

Sobre algunas de las características de Muñoz, Alberto Castillo menciona que "Cuando jugaba conmigo todavía no era un 9 puro, se jugaba con dos arriba y entonces siempre tenía un acompañante y en los último años ya es un 9-9 con alguien que le llega de atrás pero si la experiencia le ha llevado a madurar y mejorar su accionar dentro de la cancha".

"Yo siempre le insistí que tenía que mejorar en la parte táctica porque gol tenía, y era de los jugadores que cuando tu menos pensaba te hacía un gol es un goleador nato"

Alberto Castillo resalta que Nicolás Armando Muñoz es un futbolista muy técnico y con gol.

"La forma como le entra al balón de derecha a izquierda e izquierda y derecha siempre le pega de la forma que se le debe de pegar y la prueba de ello es que no necesita mucho toque dentro del área ni acomodarse para definir. De cabeza también lo hace muy bien, le pega con las dos piernas y tiene balón parado", expresó.

Castillo también se atrevió a hacer un recorrido de cómo ha cambiado Muñoz como futbolista. "En los primeros años que estuvo conmigo no manejaba el balón parado pero en los últimos años mejoró mucho los tiros libres y los tiros de penal. He conocido a muchos jugadores que han llegado a los 39 o 40 años jugando, pero no recuerdo que alguien haya llegado peleando el título de goleador del país".

No deja de sorprenderse La Chochera por la hazaña de Nico en El Salvador e hizo extensiva su felicitación a Williams Reyes.

"Yo pensé que era difícil que alcanzaran a Williams Reyes y a los dos jugadores los felicitó porque han sorprendido por su estado físico, se han cuidado para mantenerse a flote y luchar por ese récord y han sido profesionales", agregó.