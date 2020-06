Albert Fay y su subsistencia en la pandemia

El uruguayo Albert Fay Dessent, ex portero de la selección absoluta de fútbol en la Hexagonal de la CONCACAF de 1977, celebrada en México como antesala a la Copa del Mundo de Argentina 1978, se muestra como siempre optimista ante los problemas e inconvenientes que ha generado primero el encierro obligatorio en casa que exige la cuarentena domiciliaria desde marzo pasado y que como consecuencia ha tenido que cerrar desde marzo su restaurante familiar "El Charrúa" que por casi cuatro décadas ha brindado ese sabor inigualable de la parrillada charrúa a las familias salvadoreñas desde 1982.

"Definitivamente el negocio está cerrado desde marzo, lamentablemente no nos ha quedado otra acción que hacerlo y tomar también las medidas sanitarias correspondientes que exige el gobierno en estos casos, por lo demás me reconforta que mi familia esté bien, mis hijas, mis nietos y tratando también de cambiar la rutina en casa, el ser humano tiene esa capacidad de lograrlo", aseguró el ex portero charrúa que arribó al país en 1970 procedente de los rojos del Municipal del fútbol guatemalteco para integrar el plantel de Alianza.

El ex cancerbero del Peñarol de Montevideo en dos etapas (1967-1968 y 1977) reconoció que le está costando adaptarse a su encierro ya que siempre ha sido una persona proactiva que ha mezclado su tiempo atendiendo el negocio familiar con algunos deportes individuales, entre ellos el tenis, actividades que por el momento no puede desarrollar por la crisis sanitaria en nuestro país.

"Soy una persona muy activa y ahora nos dedicamos mejor a meditar más en casa, leer más la Biblia, hacer ejercicios en línea para mantener nuestro estado físico, lamentablemente hay cosas que uno tiene en casa y que solo cuando suceden estos fenómenos nos damos cuenta de lo que en realidad tenemos, lo frágil que somos en realidad y lo cambiante que es la vida por esta pandemia", destacó.

El ex portero de Águila (1972-1974), Platense (1974-1976) y Juventud Olímpica (1978) es un hombre de profunda fe y admite que en los momentos duros que está pasando el país o ideal es buscar la paz espiritual que brinda leer la Palabra de Dios.

"Acá la solución es acercarse a Dios, lo hemos dejado de un lado, hay que volver y vivir a Él, lo que dice su Palabra, ahora acá en el país a lo malo le dicen bueno y lo bueno malo, hablo en general, en la política y en lo social, hay que volver a encontrarnos con la tolerancia y la paciencia, son sin duda dos valores que nos está quitando todo esto que estamos viviendo en el país", resaltó el portero uruguayo quien fue nacionalizado salvadoreño gracias a que su esposa es nacional y sus hijas son salvadoreñas, por lo que no es ajeno a todos os problemas nacionales.

"Tengo casi 50 años de vivir en el país y me duele verlo así de dividido, no soy político pero es evidente que no hay armonía en este país que me ha dado mucho en mi vida", recalcó.

EL CHARRÚA AÚN VIVE

Albert Fay se retiró del fútbol activo en 1984 tras defender la portería de Atlético Marte por siete temporadas (desde 1978 a 1984) y la herencia que le dejó el fútbol y el amor a su segunda patria fue la creación de su negocio familiar llamado "El Charrúa", un restaurante especializado en la parrillada uruguaya que ha tenido que cesar sus funciones a causa de la pandemia del COVID-19 y que tiene en jaque a la familia Fay-Medrano ya que ignoran la fecha de su reapertura.

"No sabemos aún para cuándo lo abriremos, estamos viviendo el día a día, nuestro negocio no es igual que una farmacia o ferretería, no sabemos si saldrán menos clientes o no saldrán de nuevo a comer en restaurantes, no podemos hacer planes, nadie lo puede hacer, solo podemos especular cómo reaccionará la economía, hay muchas variables que hay que tomar en cuenta", resaltó.

A sus 71 años de vida y con casi 40 de ser un empresario exitoso en el rubro de los restaurantes, Albert Fay entiende que están con las manos atadas porque no hay una señal que lo impulse a pensar que su negocio familiar reabrirá pronto.

"No depende de uno, depende de la situación, lo que diga el gobierno, estamos esperando que el gobierno autorice, estamos con el personal para hacerlo. Ojalá que este mes sea el tiempo de reabrir, lo importante es que desde 1982 'El Charrúa' no ha muerto, ha sobrevivido a tres terremotos, 10 años de guerra, son 38 años que lo cumplimos en febrero, abrimos el restaurante tres meses antes del Mundial en España. La única sucursal que nos queda la abrimos en junio del 2008 ya que la que teníamos cerca de Metrocentro la cerramos hace unos tres años porque nos quedamos sin parqueo y los clientes ya no tenían dónde dejar sus vehículos, esa zona cambió mucho y ahora estamos por la plaza Israel en la colonia Escalón sobre la 81 avenida norte y 7 calle poniente de la Colonia Escalón", aseveró el empresario.

Fay reconoce que tras retirarse del fútbol en 1984 le dedicó pasión y tiempo a su negocio familiar y a su familia y que no sigue mucho la liga nacional pero no por ello está ausente de las últimas noticias a nivel internacional.

"El fútbol como la vida misma no sabemos qué sucederá, ver partidos con estadio lleno eso podría pasar a la historia, y lo hablamos a nivel mundial, podés abrir las ligas que querrás pero ver un partido por televisión pero con el estadio vació no es lo mismo, se pierde la esencia del espectáculo" aseguró el guardameta que jugó los cinco partidos de la Hexagonal de México 1977 y permitió nueve goles.

El guardameta uruguayo salvadoreño confesó que la última vez que presenció un partido de la selección absoluta fue fuera del país.

"No voy mucho al estadio, el último que vi fue en Washington DC cuando se le ganó a Perú en marzo pasado en un homenaje a Ramón Fagoaga al cual asistí también como invitado especial, estuvimos el honor de ver a la selección en un bonito partido", comentó.