Albañil y pintor de casas, las nuevas ocupaciones de Juan José Ferrera

Luego de 16 años jugando al fútbol profesional, el jugador Juan José Ferrera decidió ponerle fin a su carrera y dedicarse a tiempo completo a su trabajo como gerente deportivo del Aspirante de la segunda división, como pintor de casas y ayudante de albañil.

Tras el Apertura 2018 de la liga de plata, optó buscar un mejor futuro “decidí retirarme por lo económico, ya no es tan bien (rentable) el fútbol, se debe buscar nuevos horizontes, otro trabajo porque el fútbol no es todo, es una etapa corta de la vida, por eso me retiré; además, para darle la oportunidad a otros jóvenes”.

Ferrera comenzó su carrera en la tercera división con el Titán Berlín en el año 2002, pasó al Aspirante de segunda división en el año 2003, con el ADI en el año 2006 y luego al Aspirante de la liga de plata. En el año 2010 llegó al Vista Hermosa de la primera división y se mantuvo en el equipo morazánico hasta que pidió su salida porque sumaba pocos minutos de juego con el entrenador Víctor Coreas.

Volvió al Aspirante en el año 2013 y también militó con el Fuerte San Francisco en el año 2017, siempre se identificó con el Aspirante de su natal Jucuapa y en este equipo usuluteco firmó su retiro, tras el Apertura 2018.

Fueron 16 años de carrera en equipos de la tercera, segunda y primera división, dice que el fútbol le permitió hacer muchos amigos que en la actualidad, le brindan una mano amiga. “El fútbol me dejó muchas amistades en todos los lugares que jugué, recuerdos muy bonitos. Con el ADI disputé una final en el año 2006 ante el Once Municipal del profesor Nelson Ancheta, jugué muchas semifinales con el Aspirante y una fase de cuartos de final con el Fuerte San Francisco, etapas dolorosas como jugador porque uno siempre quiere más, pero a la vez, experiencias bonitas”.

NUEVA VIDA

A los 33 años de edad firmó su retiro del fútbol profesional, pero siguen en una relación íntima porque ejerce como director deportivo de este equipo usuluteco.

En su paso por el fútbol “lo mejor que me pasó fue el Vista Hermosa en la primera división, todo futbolista busca llegar a la liga mayor, probé las tres ligas, me dejó buen sabor de boca”, reflexionó.

Pero salió de este equipo morazánico “cambiaron (entrenador), estuve con Víctor Coreas las últimas temporadas, hay entrenadores que llevan sus jugadores, no veía actividad y uno como jugador lo que busca es destacar, para no entrar en controversia con él (Coreas) me fui al Aspirante, fue la mejor decisión que tomé”.

En la actualidad, “pinto casas y soy gerente deportivo del Aspirante, también trabajo como ayudante de albañil”, dijo y aclaró que organiza bien su tiempo “los entrenos son por la mañana o tarde, uno aprovecha para hacer sus cosas”.

Vive en Lolotique, San Miguel “a donde me buscan voy, ya sea Lolotique, Jucuapa, entre otros, ahorita estoy trabajando en San Miguel y le ayudo también a un albañil porque la situación está crítica, uno se tiene que rebuscar de lo que caiga; mal (emergencia) porque hay muchos jugadores (sufriendo) por el momento que estamos (pandemia), no reciben salario, como equipo no se puede hacer mucho porque no hay ingresos y vamos para peor”.